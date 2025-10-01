رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شیراز اعلام کرد: اگر جمع‌آوری، بی‌خطرسازی و دفن پسماندهای عفونی مراکز درمانی و بهداشتی شیراز و صدرا به‌درستی مدیریت نشود، به یک بحران محیط‌زیستی تبدیل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران اسلاملو در سومین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شیراز با بیان اینکه پسماندهای عفونی به معضلی جدی برای سلامت شهروندان تبدیل شده‌اند، خواستار عقد قرارداد مراکز درمانی کوچک با شرکت‌های بی‌خطرساز تحت نظارت نهادهای مسئول شد.

او ضرورت اصلی این جلسه را لزوم عقد قرارداد بین شرکت‌های بی‌خطرساز پسماندهای عفونی و مراکز درمانی کوچک عنوان کرد و افزود: این اقدام باید با محوریت و نظارت دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی انجام شده و با نظارت مستقیم محیط‌زیست، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان مدیریت پسماند، مدیریت صحیحی بر جمع‌آوری و بی‌خطرسازی این پسماندها اعمال شود.

اسلاملو با تأکید بر مدیریت پسماندهای عفونی در مراکز درمانی کوچک سطح شهر شیراز و صدرا، شامل آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌های زیبایی پوست و کاشت مو، کلینیک‌های دندانپزشکی و مطب‌ها، تصریح کرد: جمع‌آوری و دفع اصولی پسماندهای پزشکی، زمینه حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه را تضمین می‌کند.

او با اشاره به عواقب ناگوار پسماندهای عفونی برای سلامت مردم، بیان کرد: رعایت ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی در امحای این پسماندها الزامی است و محیط‌زیست بر این روند نظارت کامل خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شیراز در پایان با بیان اینکه کوتاهی در رعایت اصول بهداشتی دفع زباله‌های عفونی قابل قبول نیست، از تمام دستگاه‌های متولی شامل سازمان مدیریت پسماند، دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت خواست تا ضمن آموزش به کلینیک‌ها و سایر مراکز، نظارت مستقیمی بر این فرآیند داشته باشند.

