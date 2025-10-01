رئیس انجمن مرکز دانش بنیان و نخبگان کشور گفت:دولت در کنار تسهیلات بانکی، خدمات دیگری همچون معافیت‌های مالیاتی، تخفیف در قبوض انرژی، واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ابوذر شهپری، رئیس انجمن مراکز دانش‌بنیان و نخبگان کشور در نشست خبری با اشاره به روند فعالیت‌های این انجمن  با بیان اینکه تمام منابع مالی انجمن از طریق بخش خصوصی تأمین می‌شود و هیچ‌گونه حمایت دولتی نداریم گفت:  این موضوع یک برگ برنده برای ماست، چرا که استقلال انجمن باعث می‌شود بتوانیم بهتر به دولت و جامعه خدمت کنیم.

وی ساماندهی شرکت‌های دانش‌بنیان و گردهم‌آوری نخبگان را از مهم‌ترین اهداف انجمن دانست و افزود: خروجی فعالیت‌های این شرکت‌ها در نهایت به نفع مردم خواهد بود. در ۲ سال گذشته تلاش کرده‌ایم با برگزاری همایش‌ها و جلسات تخصصی، زمینه هم‌افزایی میان فعالان بخش‌های مختلف را فراهم کنیم.

شهپری با اشاره به برگزاری دو همایش در حوزه صنعت ساختمان در ماه‌های اخیر گفت: در این نشست‌ها وزیر راه و شهرسازی، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، شرکت‌های انبوه‌ساز و مشاوران حضور داشتند. موضوعات مطرح‌شده توسط تیم کارشناسی جمع‌بندی و در جلسات مشترک با وزیر پیگیری شد. 

وی افزود: برنامه ما این است که هر ماه همایش‌های مشابهی برگزار کنیم تا میان بخش‌های مختلف ارتباط برقرار شود و مسائل به صورت جمعی حل و فصل گردد.

رئیس انجمن مراکز دانش‌بنیان و نخبگان کشور کفت: وظیفه ما این است که مشکلات فعالان را منعکس کنیم، امکان مطالبه‌گری و پرسشگری را فراهم کنیم و در نهایت شبکه‌ای کارآمد برای نخبگان کشور ایجاد کنیم. البته نواقصی وجود دارد، اما استقبال می‌کنیم تا با نقد سازنده، مسیر فعالیت انجمن اصلاح شود.

شهپری درباره تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: همه بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی موظف به ارائه تسهیلات در قالب‌های مختلف هستند. شرکت‌هایی که موفق به اخذ مجوز دانش‌بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری شوند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی یاد آور شد: دولت در کنار تسهیلات بانکی، خدمات دیگری همچون معافیت‌های مالیاتی، تخفیف در قبوض انرژی، واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی و حمایت در خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه را برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است.

رئیس انجمن مراکز دانش‌بنیان و نخبگان کشور درباره وجود شرکت‌های سوری که از تسهیلات سوءاستفاده می‌کنند، گفت: نمی‌توان منکر وقوع تخلفات شد، اما وظیفه ذاتی انجمن شناسایی شرکت‌های واقعی و نخبگان کشور است، نه پیگیری تخلفات. ما تلاش می‌کنیم شرکت‌های معتبر و واقعی را شناسایی کنیم و بسته‌های حمایتی آموزشی، تجهیزاتی و فروش محصولات را برای آنان فراهم کنیم.

شهپری با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین معضل شرکت‌های دانش‌بنیان، فروش محصولات است، تاکید کرد: اگرچه حمایت‌های مالی، بانکی و انرژی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده، اما مشکل اصلی همچنان بازار فروش و تجاری‌سازی محصولات است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

