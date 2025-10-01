صدور بالغ بر ۱۲۵ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در نیمه نخست امسال

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نخعی با اشاره به صدور ۱۲۵ هزار و ۳۸۳ فقره سند مالکیت تک برگ از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه تصریح کرد: با جدیت و استمرار تلاش‌های مجموعه ثبتی این استان در مسیر اجرای بهینه برنامه‌های ابلاغی سازمان ثبت حرکت مینماییم.

او گفت: از اسناد مالکیت تک برگ صادره فوق قریب به ۳۳ هزار فقره تبدیلی دفترچه‌ای به تک برگ، بیش از ۶۰ هزار فقره تعویضی تک برگ به تک برگ و ۳۲ هزار فقره اسناد اولیه هستند.

همچنین مدیرکل ثبت استان ضمن اشاره به اقدامات جهادی و حضور همکاران ادارات تابعه حتی در روز‌های تعطیل و ایام غیر اداری بمنظور اجرای وظایف محوله و انجام به نحو احسن امور ثبتی متقاضیان، این امر را مصداق بارز "جهاد خدمت" دانست و ابراز امیدواری کرد با این اقدامات مردم شریف فارس به بهترین نحو ممکن از گستره خدمات ثبتی منتفع شوند.

نخعی افزود: همانگونه که لازمه اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اجرای کامل قانون جامع حد نگار است و ضروری است که تمامی اراضی و املاک سند دار گردند، بر همین اساس برنامه ما سرعت بخشی به تکمیل حد نگاری استان بمنظور اجرای منویات رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) مبنی بر حد نگاری متر به متر اراضی و املاک و الزامات قانون جامع حد نگار است.

تثبیت بیش از ۶۶ هزار قطعه اراضی کشاورزی

محمد نخعی در ادامه در جلسه «هیأت تشخیص موضوع بند «الف و ب» ماده یک آیین‌نامه ماده ۱۴۵ قانون ثبت» در شیراز با اشاره به الزامات قانون جامع حدنگار و اهمیت تکمیل حدنگاری اراضی و املاک، اقدامات انجام شده در ادارات تابعه استان را حول این محور تشریح کرد و اظهار کرد: طی سال‌های اخیر حرکت جهادی اداره کل ثبت و تعامل مطلوب با دیگر ادارات و سازمان‌های مرتبط، زمینه‌ساز تثبیت مالکیت‌ها شده است و امید می‌رود این روند تا تکمیل حدنگاری اراضی و املاک استان ادامه یابد.

او، تثبیت بیش از ۶۶ هزار و ۹۰۵ قطعه از اراضی کشاورزی معادل ۸۵۸ هزار و ۴۷۴ هکتار را حاصل همراهی ادارات جهاد کشاورزی و امور اراضی استان دانست و بر لزوم تکمیل کاداستر اراضی کشاورزی فارس با هدف حمایت از حقوق کشاورزان تأکید کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس افزود: با هدف اجرای الزامات قانون جامع حدنگار و زمینه‌سازی اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، انجام این فرآیند در دستور کار قرار دارد.

نخعی، تکمیل کاداستر زراعی استان را یکی از مؤلفه‌های مهم در پیشبرد برنامه‌ها و دستیابی به اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برشمرد و اظهار کرد: با همکاری اداره جهاد کشاورزی فارس به عنوان رئیس کمیسیون رفع تداخلات استان و تسریع در جلسات این کمیسیون، تعیین تکلیف و تکمیل حدنگاری این اراضی شاهد خواهیم بود.

منبع: ثبت اسناد فارس