مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تهران گفت: پیمانکاران موظف به رعایت اصول ایمنی و استفاده از علائم هشدار و چراغ‌های LED برای حفظ جان کارگران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در واکنش به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر عدم استفاده برخی پیمانکاران از ماشین‌آلات طبق قرارداد، اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰۰ نفر کارگر، ۵۰ دستگاه ماشین جاروب و ۲۵ دستگاه جدول‌شوی و تجهیزات مرتبط برای شست‌وشو و نظافت معابر در اختیار داریم. برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شده که بخشی از عملیات توسط ماشین‌آلات و بخشی دیگر – به‌ویژه در نهرها، میانه یا کناره معابر – به‌صورت دستی توسط کارگران انجام شود. در صورتی که کوتاهی صورت گیرد؛ تذکر، جریمه و برخورد می‌شود.

قضاتلو با تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی در حین انجام عملیات، گفت: به پیمانکاران ابلاغ شده است که در تمامی محل‌های کارگری از تجهیزات ایمنی شامل شبرنگ، بشکه‌های هشداردهنده و علائم هشدار استفاده کنند. همچنین برای افزایش ایمنی کارگران در شیفت شب، چراغ‌های LED ویژه خریداری و توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: سلامت کارگران برای شهرداری تهران یک اصل اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی است و در این زمینه بار‌ها دستورالعمل‌ها و تذکرات لازم به پیمانکاران ابلاغ شده است. در عین حال از شهروندان نیز انتظار می‌رود که دقت لازم را داشته باشند.

منبع: شهرداری 

