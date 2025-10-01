مدیران کل صدا و سیما و امور اقتصادی استان در نشست مشترک خود، بر استفاده حداکثری از فرصت رویداد ملی «ایران‌جان» برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در این دیدار با قدردانی از همراهی و تلاش‌های رسانه ملی، به ویژه شبکه خاوران، گفت: ظرفیت رسانه در تبیین واقعیت‌های اقتصادی و بازتاب دستاوردها، نقش مهمی در تسهیل مسیر توسعه و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران دارد.

 وی با تاکید بر نقش‌آفرینی رسانه ملی در تبیین واقعیت‌های اقتصادی، انعکاس دستاوردها و جلب اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران افزود: ظرفیت شبکه خاوران به عنوان رسانه‌ای مطالبه‌گر و میدانی، فرصتی کم‌نظیر برای تسهیل توسعه اقتصادی استان است.

 آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با تأکید بر نقش رسانه در تحقق شعار سال گفت: در همان روزهای ابتدایی سال، سند رسانه‌ای تحقق شعار سال در صدا و سیمای مرکز تدوین و ابلاغ شد و هم‌اکنون در قالب برنامه‌های مختلف، اقدامات دستگاه‌ها مورد بررسی و اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به رویداد ملی «ایران‌جان»، اظهار داشت: این رویداد که آبان‌ماه در استان برگزار خواهد شد، می‌تواند به یک نقطه عطف در مسیر معرفی ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی تبدیل شود.

آینه‌دار افزود: رسانه ملی آماده است با تولید مستند، برنامه‌های گفت‌وگو‌محور و گزارش‌های ویژه، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی استان را برای سراسر کشور معرفی کند. وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته کمتر چنین فرصتی در اختیار استان قرار داشته و «ایران‌جان» می‌تواند این خلأ را جبران و مسیر تازه‌ای در معرفی قابلیت‌های اقتصادی استان باز کند.

برچسب ها: رسانه ملی ، مطالبه گر ، ظرفیت ، شبکه خاوران
خبرهای مرتبط
ضرورت استفاده از استان‌های مرزی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور
شیرینی احیای ۴۳۰ بنگاه اقتصادی خراسان جنوبی به کام مردم
احیای ۴۰۵ واحد تولیدی خراسان جنوبی در دولت سیزدهم
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی گزارش می دهد؛
شهره دنیا اما مغفول در وطن/ترش و شیرینی که به مذاق خارجی‌ ها خوش آمده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«ایران‌جان»؛ نقطه عطفی در مسیر معرفی اقتصاد خراسان جنوبی
رونمایی از ۴ کتاب در فردوس
تمرکز همه جانبه بر جذب توانمندسازی و شبکه‌سازی نخبگان خراسان جنوبی
آخرین اخبار
تمرکز همه جانبه بر جذب توانمندسازی و شبکه‌سازی نخبگان خراسان جنوبی
رونمایی از ۴ کتاب در فردوس
«ایران‌جان»؛ نقطه عطفی در مسیر معرفی اقتصاد خراسان جنوبی
قصه‌گویی، بهترین روش آموزش غیرمستقیم به کودکان است
انجام بیش از ۶۰ هزار مأموریت اورژانس در خراسان جنوبی
جایگاه ۲۲ کشور از آن خراسان جنوبی در حوزه سالمندی