باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در این دیدار با قدردانی از همراهی و تلاش‌های رسانه ملی، به ویژه شبکه خاوران، گفت: ظرفیت رسانه در تبیین واقعیت‌های اقتصادی و بازتاب دستاوردها، نقش مهمی در تسهیل مسیر توسعه و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران دارد.

وی با تاکید بر نقش‌آفرینی رسانه ملی در تبیین واقعیت‌های اقتصادی، انعکاس دستاوردها و جلب اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران افزود: ظرفیت شبکه خاوران به عنوان رسانه‌ای مطالبه‌گر و میدانی، فرصتی کم‌نظیر برای تسهیل توسعه اقتصادی استان است.

آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با تأکید بر نقش رسانه در تحقق شعار سال گفت: در همان روزهای ابتدایی سال، سند رسانه‌ای تحقق شعار سال در صدا و سیمای مرکز تدوین و ابلاغ شد و هم‌اکنون در قالب برنامه‌های مختلف، اقدامات دستگاه‌ها مورد بررسی و اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به رویداد ملی «ایران‌جان»، اظهار داشت: این رویداد که آبان‌ماه در استان برگزار خواهد شد، می‌تواند به یک نقطه عطف در مسیر معرفی ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی تبدیل شود.

آینه‌دار افزود: رسانه ملی آماده است با تولید مستند، برنامه‌های گفت‌وگو‌محور و گزارش‌های ویژه، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی استان را برای سراسر کشور معرفی کند. وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته کمتر چنین فرصتی در اختیار استان قرار داشته و «ایران‌جان» می‌تواند این خلأ را جبران و مسیر تازه‌ای در معرفی قابلیت‌های اقتصادی استان باز کند.