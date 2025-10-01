شهردار منطقه ۱۵ گفت: مجموعه ورزشی رضویه، مجموعه ورزشی زنبق در محله هاشم‌آباد و مجموعه ورزشی شهرک جمهوری در کیانشهر تا پایان سال آماده بهره‌برداری می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدعلی الفت پور شهردار منطقه ۱۵ درخصوص آخرین وضعیت پروژه‌های این منطقه اظهار کرد: ۶۳ پروژه کوچک و متوسط در منطقه برنامه ریزی شده که تلاش می‌کنیم تا پایان سال این پروژه‌ها را تحویل دهیم. از ابرپروژه بزرگراه شهید شوشتری که در ماه‌های آتی آماده می‌شود تا پروژه‌های کوچک مقیاس در محلات منطقه. 

وی افزود: پروژه‌هایی در موضوعات آبرسانی، مخازن و تکمیل شبکه آبرسانی منطقه از جمله این پروژه هاست. همچنین نوسازی اتوبوس‌های منطقه را داریم که تا کنون ۵۰ اتوبوس به ناوگان منطقه اضافه شده و تا پایان سال نیز ۱۰ تا ۱۵ اتوبوس دیگر به ناوگان افزوده خواهد شد. 

الفت پور با اشاره به چند پروژه در حال اجرای دیگر منطقه ۱۵ ادامه داد: مجموعه ورزشی رضویه، مجموعه ورزشی زنبق در محله هاشم آباد و مجموعه ورزشی شهرک جمهوری در کیانشهر تا پایان سال آماده بهره برداری می‌شوند. همچنین پروژه اسکان کارگری و کار‌های حمایتی از مستمندان منطقه را در برنامه داریم. علاوه بر این تکمیل موضوعات عمرانی ساختمان‌های شهرداری منطقه در حال انجام است که با این کار ساختمان‌های منطقه در یک نقطه متمرکز می‌شوند تا از ساختمان‌های آزاد شده برای موضوعات غیرنقد عمرانی استفاده شود. 

شهردار منطقه ۱۵ با بیان اینکه بالغ بر ۸ تا ۱۰ اصلاح هندسی را در سطح منطقه در برنامه داریم، عنوان کرد: پروژه B ۳ در تقاطع خاوران و امام علی در حال تکمیل است. همچنین برای اولین بار پس از ۲۰ سال تعریض بزرگراه بسیج را آغاز کردیم و چند پلاک در این مسیر تملک می‌شود تا فاز یک این پروژه امسال انجام شود. ضمن اینکه گشایش چند دسترسی به بزرگراه نجفی رستگار تا پایان سال انجام خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت پارک آبی آزادگان نیز توضیح داد: این پروژه یک مشکل حقوقی ملکی داشت که با رایزنی‌های انجام شده این مشکل مرتفع شده و در هفته‌های آتی کلنگ این پارک آبی زده خواهد شد. این پروژه ۴ فاز دارد که ۴ سال زمان خواهد برد. در مجموع در این پروژه، ۲۵۰ ریزپروژه خواهیم داشت و ساخت پارک آبی آن حدود ۱۰ ماه زمان می‌برد.

الفت پور در پایان با اشاره به ایجاد مسیر‌های دوچرخه در منطقه ۱۵، گفت: مسیر دوچرخه برای پارک پامچال و آزادگان طراحی شده که فاز بیرونی آن اتصال مسیر از کیانشهر به پامچال است و فاز داخلی آن را سرمایه گذار انجام می‌دهد. علاوه بر این در مناطق پیرامونی نیز کار مطالعاتی برای اتصال مسیر‌های دوچرخه به منطقه ۱۵ در حال انجام است.

