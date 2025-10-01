حمایت کمیته امداد از ۴۱ هزار سالمند تهرانی

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین فتح‌آبادی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، با گرامیداشت نهم مهر روز جهانی سالمندان، از همه خدمات و به صورت ویژه ارائه خدماتی، چون پوشش درمانی رایگان برای سالمندان زمین‌گیر و اعزام گروهی از سالمندان به همایش ملی در مشهد خبر داد.

وی در تشریح آمار سالمندان تحت حمایت استان تهران اعلام کرد: تعداد کل سالمندان تحت حمایت ۴۱ هزار و ۱۷۹ مددجو است که از این تعداد ۳۴ هزار و ۶۰ مددجو ساکنان شهری و ۷ هزار و ۱۱۹ مددجو ساکنان روستایی هستند.

فتح‌آبادی به تشریح جزئیات برنامه‌های این نهاد برای سالمندان پرداخت و گفت: خدمات درمانی، حمایت‌های مالی و معیشتی، برنامه‌های فرهنگی و زیارتی و ... از جمله برنامه‌های این نهاد برای سالمندان تحت حمایت است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، تعداد سالمندان زمین‌گیر تحت حمایت را ۹۶۶ نفر و تعداد مبتلایان به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را ۴ هزار و ۶۰۰ نفر اعلام کرد.

وی ادامه داد: در هفته ملی سالمند، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان برای حمایت از سالمندان تحت حمایت اختصاص یافته که در قالب کارت هدیه و بسته‌های حمایتی و بهداشتی به آنان اهدا شد.

فتح‌آبادی از اعزام ۳۰ نفر از سالمندان تحت حمایت به همایش ملی سالمندان در مشهد مقدس خبر داد و افزود: همچنین برنامه‌هایی، چون برگزاری جشن‌ها، اردو‌های داخلی و دیدار با سالمندان توسط مسئولان در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: کمیته امداد