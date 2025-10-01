حمایت کمیته امداد از ۴۱ هزار سالمند تهرانی

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران با اعلام حمایت این اداره کل از ۴۱ هزار سالمند تحت حمایت، از تخصیص یک میلیارد و پانصد هزار تومان اعتبار ویژه برای تکریم این قشر در هفته ملی سالمند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین فتح‌آبادی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، با گرامیداشت نهم مهر روز جهانی سالمندان، از همه خدمات و به صورت ویژه ارائه خدماتی، چون پوشش درمانی رایگان برای سالمندان زمین‌گیر و اعزام گروهی از سالمندان به همایش ملی در مشهد خبر داد.

وی در تشریح آمار سالمندان تحت حمایت استان تهران اعلام کرد: تعداد کل سالمندان تحت حمایت ۴۱ هزار و ۱۷۹ مددجو است که از این تعداد ۳۴ هزار و ۶۰ مددجو ساکنان شهری و ۷ هزار و ۱۱۹ مددجو ساکنان روستایی هستند.

فتح‌آبادی به تشریح جزئیات برنامه‌های این نهاد برای سالمندان پرداخت و گفت: خدمات درمانی، حمایت‌های مالی و معیشتی، برنامه‌های فرهنگی و زیارتی و ... از جمله برنامه‌های این نهاد برای سالمندان تحت حمایت است.

 معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، تعداد سالمندان زمین‌گیر تحت حمایت را ۹۶۶ نفر و تعداد مبتلایان به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را ۴ هزار و ۶۰۰ نفر اعلام کرد.

وی ادامه داد: در هفته ملی سالمند، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان برای حمایت از سالمندان تحت حمایت اختصاص یافته که در قالب کارت هدیه و بسته‌های حمایتی و بهداشتی به آنان اهدا شد.

 فتح‌آبادی از اعزام ۳۰ نفر از سالمندان تحت حمایت به همایش ملی سالمندان در مشهد مقدس خبر داد و افزود: همچنین برنامه‌هایی، چون برگزاری جشن‌ها، اردو‌های داخلی و دیدار با سالمندان توسط مسئولان در دستور کار قرار گرفته است. 

منبع: کمیته امداد

برچسب ها: سالمند ، کمیته امداد
خبرهای مرتبط
نواخته شدن زنگ عاطفه‌ها در مدارس کرمان 
احداث ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجویان تا پایان سال جاری
رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردمی با هم‌یاری صداوسیما/ اهدای نشان «والی مهر» به رئیس رسانه ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
داماد با درخواست مادرزن به چوبه دار نزدیک شد
رشد ۷۶ درصدی دستگیری قاچاقچیان
تردد پرحجم و سنگین در ۳ بزرگراه تهران
اتمام ۹۰ درصد مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه در تهران/ مشارکت ۵ هزار کارشناس در ۱۵ رشته
اسقاط خودرو‌های فرسوده مستلزم استمرار واردات خودرو/ تلاش پلیس برای حل مشکل «پلاک‌های آلوده»
آغاز برنامه‌های هفته جهانی سالمندان/ تلاش برای طراحی راهکار‌های نوین در حوزه سالمندی
اختلاف قیمت ۴۸ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
جشنواره بین‌المللی همام؛ پل هنر و خودباوری هنرمندان معلول
قیمت سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین تهران اعلام شد
۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی با پیگیری دادستانی تهران در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت
آخرین اخبار
حمایت کمیته امداد از ۴۱ هزار سالمند تهرانی
الزام پیمانکاران پسماند به استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات ایمنی
فاز یک تعریض بزرگراه بسیج تا پایان سال به اتمام می‌رسد
قیمت سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین تهران اعلام شد
رشد ۷۶ درصدی دستگیری قاچاقچیان
اعلام جرم دادستانی علیه عوامل تولید گزارش در مورد آمار برخی نوزادان
آغاز برنامه‌های هفته جهانی سالمندان/ تلاش برای طراحی راهکار‌های نوین در حوزه سالمندی
اتمام ۹۰ درصد مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه در تهران/ مشارکت ۵ هزار کارشناس در ۱۵ رشته
اسقاط خودرو‌های فرسوده مستلزم استمرار واردات خودرو/ تلاش پلیس برای حل مشکل «پلاک‌های آلوده»
۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی با پیگیری دادستانی تهران در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت
اختلاف قیمت ۴۸ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
داماد با درخواست مادرزن به چوبه دار نزدیک شد
جشنواره بین‌المللی همام؛ پل هنر و خودباوری هنرمندان معلول
تردد پرحجم و سنگین در ۳ بزرگراه تهران
کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت ادامه دارد
استاندار تهران: متخلفان قانون‌گریز در حوزه عدم ثبت انبار‌ها مشمول برخورد خواهند شد
خطر بیخ گوش مجتمع‌های تجاری بوستان، مهستان و قائم/ مراکز تجاری ناایمن پایتخت را بشناسیم
اجرای ۱۰ برنامه برتر برای کاهش حوادث ناشی از کار در سال جاری و سال آینده
۴۶ درصد سالمندان بهزیستی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا
مستندسازی، پایه اصلی پرونده‌های حقوقی علیه تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است
زبان بازار برنج تغییر سیاست اشتباه را به مسئولان گوشزد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: هیچ راننده‌ای بدون بیمه نمی‌ماند
«تغییر مسیر ناگهانی» و «حرکت با دنده عقب» مهم‌ترین عوامل تصادفات فوتی پایتخت
کشت خشخاش در ایران صحت ندارد