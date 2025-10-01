مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای مازندران از کاهش ۲۴ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در جاده‌های بین شهری استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان مازندران گفت: بر اساس آمار اعلام شده از پزشک قانونی استان، مازندران از ابتدای امسال تا پایان مرداد رتبه اول کاهش تلفات تصادفات برون شهری و روستایی را در سطح کشور با کاهش ۲۴ درصدی تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کسب کرد.

او افزود: به دلیل شرایط آب و هوایی شاهد حجم گسترده‌ای از سفر‌های بومی و غیر بومی در سطح استان و در نتیجه افزایش تصادفات و فوتی‌های رانندگی می‌باشیم که خوشبختانه در سال جاری با گستردگی عملیات راهداری و ایمن سازی جاده‌ها شاهد کاهش تصادفات و فوتی‌های منجر به آن بودیم.

محمدنژاد گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی استان برای کسب این رتبه تلاش‌ها و اقدامات بسیار خوبی در زمینه ایمن‌سازی، بهسازی جاده‌ها و فرهنگ‌سازی در استان انجام شده است گرفته که منجر به کاهش آمار تلفات تصادفات جاده‌ای و کسب رتبه نخست کشوری شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ضمن مثبت ارزیابی نمودن نقش موثر پلیس راه درکسب این رتبه و همچنین جلسات کارشناسی جهت رفع و اولویت بندی نقاط حادثه خیز ادامه داد: پیگیری‌ها و حمایت‌های همه جانبه مقام عالی دولت در استان در خصوص ارتقای ایمنی جاده‌های مازندران ستودنی است.

محمدنژاد افزود: بدون تردید کاهش فوتی‌های رانندگی و افزایش ایمنی در راه‌ها نیازمند تلاش جدی بی وقفه، عزم همگانی و از همه مهمتر به کار بستن ساز و کار مدیریتی، همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذیربط به ویژه استفاده از ظرفیت‌های کمیسیون‌های اجرایی ایمنی در سطح استان می‌باشد.

مدیرکل راهدرای وحمل و نقل جاده‌ای استان گفت: در راستای کاهش تصادفات و فوتی‌های رانندگی، اقدامات اجرایی و آموزشی در سطح استان در حال اجرا بوده، امیداست باتداوم اقدامات اجرایی وآموزشی، روندکاهشی تصادفات وفوتی‌ها تا پایان سال جاری ادامه یابد.

