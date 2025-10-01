از ۴ اثر جدید نویسندگان فردوسی در حوزه دفاع مقدس با حضور مسئولین رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - به همت اداره کتابخانه‌های عمومی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان، آیین رونمایی از ۴ اثر جدید نویسندگان فردوسی در حوزه دفاع مقدس رونمایی شد.

کتاب‌های غلامرضا، شامگاه یازدهم، خاطرات ماندگارو دیده بان عناوین ۴ کتاب تازه منتشر شده با موضوع شهدای ۸ سال دفاع مقدس بود که در این ویژه برنامه رونمایی شد.

غلامرضا شامل خاطرات خانم معصومه روشن، همسر شهید غلامرضا رادمرد است که به همت فائزه تکفلی گردآوری شد. کتاب شامگاه یازدهم اثری از حسن حسینی پور، خاطرات ماندگار اثر حسین جوادی و دیده بان اثر مشترک خدیجه صفری و تکتم فدایی است که به چاپ رسید.