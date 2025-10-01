باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان شهرکرد، از مسدود شدن محور شهرکرد به اصفهان در محدوده تونل رخ تا اطلاع ثانوی به دلیل انجام عملیات دوطرفهسازی خبر داد و اعلام کرد: مسیر جایگزین برای تردد، محور تونل فجر تعیین شده است.
وی افزود: در تردد و تسهیل رفتوآمد شهروندان، محور تونل فجر به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده و رانندگان میتوانند از این مسیر رفت و برگشت خود را انجام دهند.
مولایی اضافه کرد: پس از اتمام عملیات، ضمن بازگشایی محور، جریان ترافیک در مسیر تونل رخ به صورت رفت و برگشت هدایت خواهد شد که زمان دقیق آن متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
وی از رانندگان خواست: در طول سفر ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، با عوامل راهداری همکاری لازم را داشته باشند و آخرین اطلاعیههای رسمی را از طریق رسانههای معتبر دنبال کنند.