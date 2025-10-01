باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبیمشهدی، مدیرعامل توانیر، در آیین رونمایی از طرح ملی سبا (سفیران بهبود انرژی) با اشاره به چالشهای مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: در دو دهه اخیر، قیمت برق بهصورت تکلیفی تعیین شده و دولت همواره مابهالتفاوت قیمت واقعی و تکلیفی را به صنعت برق پرداخت کرده است؛ این روند سبب شده شدت مصرف انرژی در کشور افزایش یابد.
وی اظهار کرد: در ایران، شدت مصرف انرژی تقریباً دو برابر متوسط جهانی است که این موضوع ضرورت اصلاح الگوی مصرف را دوچندان میکند.
مدیرعامل توانیر، اجرای طرح ملی سبا را یکی از اقدامات ریشهای برای اصلاح این روند دانست و گفت: اگر آموزشهای مصرف بهینه انرژی از دوران کودکی آغاز شود، میتوان امیدوار بود نسلهای آینده انرژی را در جای درست و به شکل صحیح مصرف کنند.
رجبی تأکید کرد: این طرح با هدف آگاهسازی عمومی طراحی شده تا از ظرفیتهای کشور در بالاترین سطح بهرهبرداری شود.
به گفته وی، طرح ملی سبا بر مبنای آموزش، فرهنگسازی و مشارکت اجتماعی اجرا خواهد شد و نقش مؤثری در کاهش شدت مصرف انرژی ایفا میکند.
منبع: تسنیم