باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت «آکسیوس» فاش کرد که مقامات قطر، مصر و ترکیه به جنبش حماس فشار می‌آورند تا به پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه، پاسخی مثبت ارائه دهد.

ترامپ سه‌شنبه در سخنرانی خود در جمع صد‌ها ژنرال و دریاسالار در کوانتیکو، ویرجینیا، تاکید کرد که سه تا چهار روز به حماس فرصت می‌دهد تا به این پیشنهاد پاسخ دهد و ادعا کرد: «ما به یک امضای [طرف مقابل] نیاز داریم، و اگر امضا نکنند، هزینه آن را خواهند پرداخت. امیدوارم به نفع خودشان امضا کنند و چیز فوق‌العاده‌ای خلق کنند.»

این سه کشور نقش میانجی‌های اصلی بین حماس، رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا را بر عهده دارند و مقامات ارشد آنها طی ۲۴ ساعت گذشته دو بار با رهبران حماس دیدار کرده‌اند تا محتوای طرح را توضیح داده و جنبش را به پذیرش آن ترغیب کنند. با وجود میانجی بودن این سه کشور ترامپ و نتانیاهو خودشان این طرح را ریختند و بعدا آنها را مطلع کردند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر توضیح داد که حماس پیش از ارائه پاسخ رسمی، باید با تمام گروه‌های فلسطینی در غزه به توافق نظر برسد. او افزود که این طرح هدف اصلی یعنی پایان دادن به جنگ را محقق می‌کند، هرچند برخی مسائل هنوز نیاز به توضیح و مذاکره دارند.

مقامات آمریکایی تاکید کردند که آماده‌اند درخواست‌های مشخص حماس برای شفاف‌سازی یا اصلاح را مورد بحث قرار دهند، اما کل طرح را دوباره برای مذاکره باز نخواهند کرد. در همین حال، آل ثانی تاکید کرد که این طرح «هنوز در مراحل اولیه است و قبل از اجرا نیاز به توسعه دارد.»

منبع: المیادین