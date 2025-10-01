امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰  هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
بالاترین رقم در ۱۴ سال گذشته
طلای جهانی باز هم رکورد شکست؛ هر اونس به مرز ۳۹۰۰ دلار نزدیک شد
برای نخستین بار در ۱۴ سال اخیر؛
قیمت نقره از مرز ۴۷ دلار عبور کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
آخرین اخبار
بررسی‌های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
واگذاری زمین و معافیت‌های مالیاتی برای نخبگان کشور/ ممنوعیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری دانش بنیان
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
کاهش تولید با مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن