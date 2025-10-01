طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۹ مهر) یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک اعلام وصول شد.

