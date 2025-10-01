طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0631\u0636\u0627 \u062c\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0639\u0636\u0648 \u0647\u06cc\u0626\u062a\u200c\u0631\u0626\u06cc\u0633\u0647 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0639\u0644\u0646\u06cc \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647\u060c \u06f9 \u0645\u0647\u0631) \u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0635\u0648\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0637\u0631\u062d \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0645\u0627\u062f\u0647 \u06f1\u06f1 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06a9 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0635\u0648\u0644 \u0634\u062f.