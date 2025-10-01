رئیس کل دادگستری مازندران گفت: کلثوم اکبری در خصوص ۱۰ فقره قتل عمد، به حکم قصاص نفس محکوم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماجرای قتلهای زنجیرهای از شهریور ۱۴۰۲ و با مرگ مشکوک یک مرد ۸۲ ساله در شهرستان محمودآباد آغاز و با شکایت خانواده، پروندهای در دادسرا تشکیل شد که پس از تحقیقات صورت گرفته، کلثوم اکبری به عنوان مظنون اصلی بازداشت و به مباشرت در ۱۱ فقره قتل عمدی و یک فقره اقدام نافرجام به قتل اعتراف کرد.
عباس پوریانی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری گفت: در خصوص این پرونده که شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران تشکیل شد، این خانم به قتل عمدی چند فقره مسلمان متهم شده است، تشریفات قانونی به عمل آمد و در ۲۶ شهریورماه رای صادر شد.
وی اضافه کرد: از حیث مباشرت در قتل عمدی مرحومین به ۱۰ فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم که مطالبه قصاص کنند، صادر شده است.
پوریانی درخصوص قتل مرحوم محمد علی حدادی همه ورثه تقاضای دیه کردند و سایر اولیای دم هم اگر خواهان دیه باشند در صورت موافقت متهمه دیه در قبال گذشت از قصاص به آنها پرداخت میشود.
وی افزود: در خصوص اتهام شروع به قتل آقای مسیح نعمتی نام برده به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام محکوم شده و همچنین یکی دیگر از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی با توجه به گذشتی که کرده مستندتا به بند (ب) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده و این آخرین وضعیت پرونده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در مورد اعتراض خانوادهها یا به اصطلاح تایید حکم برای اینکه به مرحله بعدی برود، چون خود متهم هم نیز میتواند اعتراض کند، این فرصت را دارند که اعتراض در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد و بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و قطعیت رای اطلاع رسانی کامل صورت خواهد گرفت.
وی افزود: کلثوم اکبری در پرونده شروع به قتل آقای مسیح نعمتی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده که دوران بازداشت قبلی او نیز در این مدت محاسبه شده است.
وی ادامه داد: برای یکی از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی، آقای سید حسین عمرانی، با توجه به گذشت صورتگرفته، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.
پوریانی تأکید کرد: خانوادهها و متهم فرصت اعتراض به رأی را ظرف ۲۰ روز دارند و اعتراضها در دیوان عالی کشور بررسی و پس از قطعیت رأی، اطلاعرسانی کامل در این خصوص انجام میشود.
کلثوم اهل روستای ملکآباد مازندران است، سال ۱۴۰۲ بود که خبر به قتل رسیدن ۱۱ مرد مازندرانی که همگی طی سالهای متمادی شوهران یک زن به نام کلثوم اکبری بودند؛ داغ شد، ماجرای قتلهای سریالی که از سال ۸۰ شروع شده بود. انگیزه اصلی متهم، بهرهبرداری مالی از ارث و مهریه قربانیان عنوان شده است.
