رئیس فدراسیون والیبال در نامه‌ای به پیمان جبلی از همکاری سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با تیم‌های ملی تشکر و قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، سید میلاد تقوی در این نامه تاکید کرد که تیم‌های ملی والیبال مردان ایران در سال ۱۴۰۴ با ارائه نمایش دلپذیر و دلاورانه در جریان مسابقات جهانی مختلف، برگ زرین دیگری را درکارنامه پرافتخار حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل به ثبت رسانده و موجی از شور، غرور و امید را در دل جامعه ایران اسلامی تزریق کرد.

وی همکاری صمیمانه شبکه‌های مختلف رسانه ملی را یکی از عوامل تعیین کننده در وسعت یافتن این موفقیت غرورآمیز و تولید روحیه مضاعف و مثبت در سطح و عمق جامعه ایرانی دانست و تاکید کرد: عملکرد فوق‌العاده رسانه ملی مکملی برای افزایش رضایت و نشاط اجتماعی است.

متن کامل نامه رئیس فدراسیون والیبال به رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:


جناب آقای دکتر پیمان جبلی

رئیس محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

همانگونه که مستحضرید تیم‌های ملی والیبال مردان ایران در سال ۱۴۰۴ با ارائه نمایش دلپذیر و دلاورانه در جریان مسابقات جهانی مختلف، برگ زرین دیگری را درکارنامه پرافتخار حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل به ثبت رسانده و موجی از شور، غرور و امید را در دل جامعه ایران اسلامی تزریق کرد.

بدیهی است یکی از عوامل تعیین کننده در وسعت یافتن این موفقیت غرورآمیز و تولید روحیه مضاعف و مثبت در سطح و عمق جامعه ایرانی، همکاری صمیمانه شما و همکاران ارجمندتان در شبکه‌های مختلف رسانه ملی به ویژه در شبکه سه و ورزش سیما و همچنین شبکه رادیویی ورزش در پخش مستقیم دیدار‌های تیم‌های ملی والیبال ایران در مسابقات جهانی و آسیایی، به همراه تولید برنامه‌های وزین تخصصی بود که در این بین قهرمانی جوانان والیبال ایران در رقابت‌های زیر ۲۱ سال جهان با پیام غرورآمیز رهبر معظم انقلاب همراه شد.

همچنین درخشش مردان والیبال کشورمان در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال به ویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موجبات نشاط اجتماعی و غرور ملی را فراهم آورد که در این بین سهم رسانه ملی بدون شک غیر قابل توصیف است و عملکرد فوق‌العاده رسانه ملی مکملی برای افزایش رضایت و نشاط اجتماعی بود.

یقین ما این است که عرصه‌های مهم اجتماعی به ویژه حوزه پر تلاطم ورزش، با تلاش و فعالیت دلسوزانه شما در اطلاع رسانی سریع، دقیق و صحیح است که منجر به گسترش و توسعه روحیه شادی و امیدواری همراه با ترویج فرهنگ اخلاقی و ارزش‌های انسانی در جامعه می‌شود.

در مسیر مساعدت و همراهی شما برای پیشبرد اهداف متعالی ورزش؛ به ویژه رشته پرافتخار و مردمی والیبال، اینجانب برخود لازم می‌دانم به نمایندگی از طرف خانواده فرهیخته و میلیونی والیبال ایران از حضرتعالی به خاطر تمام زحمات، تصمیمات و مساعدت‌هایتان سپاسگزاری ویژه داشته باشم و از تلاش‌های تمامی همکارنتان به ویژه در شبکه سه، شبکه ورزش سیما و شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاری می‌نمایم.

توفیق روز افزون شما را از خداوند منان خواستارم و امید دارم همواره در پناه حضرت حق، تحت ظل عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و فرامین مقام معظم رهبری پیروز و سربلند باشید.

سید میلاد تقوی

رئیس فدراسیون والیبال

