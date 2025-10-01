شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور کد استخدامی معلمان طرح مهرآفرین استان چهارمحال و بختیاری ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معلمان طرح مهرآفرین سال‌ها در نظام تعلیم و تربیت ایران خدمت کرده‌اند، اما تبدیل وضعیت و صدور کد استخدامی آنها به تأخیر افتاده و مشکلانی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما ا ارسال پیامی از تاخیر در صدور کد استخدامی معلمان آموزش و پرورش در استان استان چهارمحال بختیاری ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام نیروی خدماتی مهرآفرین آموزش و پرورش هستم که در سال ۹۱ تبدیل وضعیت به پیمانی شدم ولی متاسفانه دیگر از سال ۹۱ تاکنون هیچگونه حکمی مبنی بر استخدام از پیمانی به رسمی برایمان زده نشده است اداره کل آموزش و پرورش استان نیز اذعان می‌دارد که شما به صورت غیرقانونی استخدام شده‌اید و هیچ گونه کد استخدامی برای شما توسط وزارتخانه ایجاد نگردیده. از شما بزرگواران خواهشمندیم در این خصوص پیگیری‌های لازم را بفرمایید با تشکر جمعی از نیرو‌های خدماتی مهرآفرین استان چهارمحال بختیاری