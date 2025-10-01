ارجاع بیش از سه هزار  نوآموز کردستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی سه هزار و ۳۳۳ نوآموز کردستانی مشکوک به داشتن اختلال، به مرحله تخصصی هوش، بینایی، شنوایی، جسمی حرکتی واتیسم ارجاع شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی-  اقبال خانی گفت: از این تعداد یک هزار و ۵۸۶ نوآموز ارجاع هوش، ۸۱ نفر ارجاع جسمی حرکتی، ۹۲۶ نفر ارجاع بینایی، ۶۸۴ نفر ارجاع شنوایی و ۵۶ نفر هم ارجاع اتیسم شدند.

وی اظهار کرد: در مجموع ۲۵ هزار و ۶۰۷ نوآموز در برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شرکت کردند و سنجش سلامت وارزیابی تحصیلی شدند.

خانی اضافه کرد: از مجموع ارجاعات شنوایی ۲۰۴ نوآموز ارجاع به متخصص، ۳۰ نفر کم شنوایی یکطرفه، ۳۴ نفر کم شنوایی، ۲۰ نفر سمعک وکاشت حلزون، ۷ نفر کم شنوایی تلفیقی و ۱۰ نفر هم به مدارس استثنایی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: از تعداد ۹۲۶ نفر نوآموز که به مرحله تخصصی بینایی ارجاع یافتند، ۲۹۸ نفر نیاز به عینک نداشتند، ۳۳۱ نفر نیاز به عینک، ۱۰۸ نفر درمان آمبلیوپی، ۱۹ نفر درمان دارویی-جراحی، ۸ نفر وسایل کمک بینایی و ۴ نفر هم دارای اختلال بینایی شدید استثنایی تشخیص داده شدند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان برشمردن برنامه سنجش به عنوان یکی از شیوه‌های اصلی کیفیت بخشی در نظام‌های آموزشی، عنوان کرد: ۸۱ دانش آموز هم ارجاع تخصصی جسمی حرکتی شدند که ۴۴ نفر از آنها بدون معلم تلفیقی، ۱۸ نفز نیاز به معلم تلفیقی و ۱۹ نفر هم به مدارس استثنایی جهت دریافت خدمات آموزشی، پرورشی وتوانبخشی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه تشخیص به موقع علاوه بر اینکه از بروز و تشدید معلولیت‌ها جلوگیری می‌کند، در رفع مشکلات آموزشی نیز موثر است، اظهار داشت: از تعداد ۵۶ نوآموز که مشکوک به اختلال اتیسم بودند ۱۷ نفر فاقد اتیسم، ۱۴ نفر ارزیابی مجدد اتیسم در سال بعد، ۱۳ نفر اتیسم متوسط و ۱۲ نفر اتیسم با عملکرد بالا تشخیص داده شدند.

وی ادامه داد: از تعداد یک هزار و ۵۸۶ نوآموز که به مرحله تخصصی هوش ارجاع شدند ۸۲۴ نفر عادی، ۶۲۷ نفر دیرآموز، ۱۲۵ نفر کم توان ذهنی و ۱۰ نفر بهزیستی هم آزمایشی تشخیص داده شدند.

برچسب ها: کردستان ، سنجش سلامت ، نواموزان
خبرهای مرتبط
تحصیل ۲۰۰ دانش آموز دارای آسیب شنوایی در کردستان
غنی‌سازی اوقات فراغت ۳۸۰ دانش آموز با نیاز ویژه در کردستان
طنین زنگ مهر در ۴۳ مدرسه استثنایی کردستان نواخته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحصیل ۲۰۰ دانش آموز دارای آسیب شنوایی در کردستان
کشف و ضبط بیش از ۳۵ هزار لیتر نفتگاز قاچاق در سنندج
۲۷ هزار استعلام زمین در کردستان به صورت الکترونیکی پاسخ داده شد
ارجاع بیش از سه هزار  نوآموز کردستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت
آخرین اخبار
ارجاع بیش از سه هزار  نوآموز کردستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت
کشف و ضبط بیش از ۳۵ هزار لیتر نفتگاز قاچاق در سنندج
تحصیل ۲۰۰ دانش آموز دارای آسیب شنوایی در کردستان
۲۷ هزار استعلام زمین در کردستان به صورت الکترونیکی پاسخ داده شد