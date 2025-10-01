ارجاع بیش از سه هزار  نوآموز کردستانی به مرحله تخصصی سنجش سلامت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- اقبال خانی گفت: از این تعداد یک هزار و ۵۸۶ نوآموز ارجاع هوش، ۸۱ نفر ارجاع جسمی حرکتی، ۹۲۶ نفر ارجاع بینایی، ۶۸۴ نفر ارجاع شنوایی و ۵۶ نفر هم ارجاع اتیسم شدند.

وی اظهار کرد: در مجموع ۲۵ هزار و ۶۰۷ نوآموز در برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شرکت کردند و سنجش سلامت وارزیابی تحصیلی شدند.

خانی اضافه کرد: از مجموع ارجاعات شنوایی ۲۰۴ نوآموز ارجاع به متخصص، ۳۰ نفر کم شنوایی یکطرفه، ۳۴ نفر کم شنوایی، ۲۰ نفر سمعک وکاشت حلزون، ۷ نفر کم شنوایی تلفیقی و ۱۰ نفر هم به مدارس استثنایی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: از تعداد ۹۲۶ نفر نوآموز که به مرحله تخصصی بینایی ارجاع یافتند، ۲۹۸ نفر نیاز به عینک نداشتند، ۳۳۱ نفر نیاز به عینک، ۱۰۸ نفر درمان آمبلیوپی، ۱۹ نفر درمان دارویی-جراحی، ۸ نفر وسایل کمک بینایی و ۴ نفر هم دارای اختلال بینایی شدید استثنایی تشخیص داده شدند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان برشمردن برنامه سنجش به عنوان یکی از شیوه‌های اصلی کیفیت بخشی در نظام‌های آموزشی، عنوان کرد: ۸۱ دانش آموز هم ارجاع تخصصی جسمی حرکتی شدند که ۴۴ نفر از آنها بدون معلم تلفیقی، ۱۸ نفز نیاز به معلم تلفیقی و ۱۹ نفر هم به مدارس استثنایی جهت دریافت خدمات آموزشی، پرورشی وتوانبخشی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه تشخیص به موقع علاوه بر اینکه از بروز و تشدید معلولیت‌ها جلوگیری می‌کند، در رفع مشکلات آموزشی نیز موثر است، اظهار داشت: از تعداد ۵۶ نوآموز که مشکوک به اختلال اتیسم بودند ۱۷ نفر فاقد اتیسم، ۱۴ نفر ارزیابی مجدد اتیسم در سال بعد، ۱۳ نفر اتیسم متوسط و ۱۲ نفر اتیسم با عملکرد بالا تشخیص داده شدند.

وی ادامه داد: از تعداد یک هزار و ۵۸۶ نوآموز که به مرحله تخصصی هوش ارجاع شدند ۸۲۴ نفر عادی، ۶۲۷ نفر دیرآموز، ۱۲۵ نفر کم توان ذهنی و ۱۰ نفر بهزیستی هم آزمایشی تشخیص داده شدند.