باشگاه پرسپولیس درصدد است با سردار دورسون ترکیه‌ای به توافق برای تسویه حساب برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس که به سردار دورسون متعهد شده بود مبلغ ۴۰۰ هزار دلار هزینه غرامت فسخ قرارداد را در دو قسط به وی بدهد، در پرداختی قسط دوم او نتوانست به‌موقع اقدام کند و مجبور شد چند روزی از این بازیکن مهلت بگیرد.

گویا دورسون تا امروز به باشگاه سابقش مهلت داده بود تا با وی تسویه‌حساب کنند و در همین حال مسئولان باشگاه پرسپولیس روز گذشته سخت در تکاپو بودند تا ۲۰۰ هزار دلار باقی‌مانده پول دورسون را جور کنند. واقعیت امر این است که افزایش قیمت دلار به ضرر باشگاه پرسپولیس تمام شد و حالا مجبور است رقم بیشتری را صرف پرداخت غرامت بازیکن ترک‌تبار کند.

