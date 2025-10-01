باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خلیلیخواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین از فرایند احداث شهرک غیردولتی و تخصصی زرین علوم همگرا با سه همت سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان قزوین خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید"، بر ضرورت حمایت همه جانبه دستگاههای اجرایی ذیصلاح استان از طرحهای سرمایهگذاری اولویتدار تاکید کرد و افزود: برای ارتقا تولید و پیشرفت روز افزون استان قزوین نیاز به سرمایهگذاری پروژههای توسعهای داریم و باید به این مساله توجه جدی داشته باشیم.
خلیلی خواه بیان کرد: طرح احداث شهرک غیردولتی و تخصصی "زرین علوم همگرا" با سرمایهگذاری سه همتی بخش خصوصی در منطقه ضیاءآباد شهرستان تاکستان با هدف تسهیل روند سرمایهگذاری در حوزه فناوریهای جدید برای تولید سریع محصولات، میتواند بازوی بخش دولتی در جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی و تسریع در امر روند فرایند سرمایهگذاری در استان باشد.
این مسئول در مورد ضرورت راهاندازی این شهرک به عنوان شعبه جذب سرمایه گذاری، تاکید کرد: این طرح میتواند اولین شعبه سرمایهگذاری در استان باشد که به نوعی جذبکننده سرمایهگذاران در منطقه ویژه اقتصادی در این منطقه محسوب شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین عنوان کرد: قزوین، استانی است که در حوزه فناوریهای جدید ظرفیتهای قابل توجه و بسیار بالقوهای دارد و از این رو باید با هموار کردن مسیر سرمایهگذاری و حمایت از نخبگان علمی بتوانیم این استان را به توسعه و پیشرفت برسانیم.
منبع: ایرنا