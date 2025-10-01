سال تحصیلی کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان کودکان بندرعباس آغاز شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛با نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، مدرسه بیمارستانی «نوید زندگی» در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان بندرعباس نهمین سال فعالیت خود را جشن گرفت. این مدرسه که نخستین مدرسه بیمارستانی کشور است، با حمایت خیرین موسسه خیریه ساحل خلیج فارس در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد و هدف آن جلوگیری از بازماندن کودکان مبتلا به سرطان از تحصیل است.

هیچ کودکی از تحصیل عقب نمی‌ماند

با توجه به طولانی بودن دوره درمان و ضعف سیستم ایمنی کودکان، حضور در مدرسه‌های عادی ممکن نیست. در مدرسه نوید زندگی، معلمان به‌صورت حضوری در بیمارستان حاضر می‌شوند و همچنین آموزش آنلاین برای کودکانی که بستری هستند یا نمی‌توانند حضور فیزیکی داشته باشند، ارائه می‌شود. این شیوه آموزشی تضمین می‌کند که هیچ کودک مبتلا به سرطان از تحصیل عقب نماند.

آمار کودکان مبتلا به سرطان در هرمزگان و ایران

در ایران، سالانه حدود ۳۰۰۰ کودک زیر ۱۵ سال به سرطان مبتلا می‌شوند. در استان هرمزگان نیز بیش از ۳۷۰ کودک مبتلا تحت پوشش موسسه خیریه ساحل خلیج فارس هستند. از این تعداد، حدود ۳۰ تا ۵۰ کودک به‌صورت فعال در مدرسه بیمارستانی نوید زندگی تحصیل می‌کنند تا همزمان با درمان، مسیر تحصیلی خود را ادامه دهند.

مدل آموزشی نوید زندگی؛ الگویی برای آینده

ترکیب آموزش حضوری و آنلاین در مدرسه نوید زندگی نه تنها به تحقق حق تحصیل کودکان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در حمایت روانی و اجتماعی آنها دارد. آموزش و تعامل اجتماعی برای رشد عاطفی و شناختی کودکان حیاتی است و این مدل می‌تواند الگویی برای سایر بیمارستان‌ها در سراسر کشور باشد.

امید و انگیزه در کنار درمان

مدرسه نوید زندگی مرز میان درمان و تحصیل را برای کودکان مبتلا به سرطان برداشته و به آنها نشان می‌دهد که بیماری نمی‌تواند مانع رشد علمی و آرزوهایشان شود. این تجربه موفق گواهی بر همدلی و مسئولیت اجتماعی خیرین و فعالان حوزه سلامت در ایران است و امید را به دل خانواده‌ها بازمی‌گرداند.