باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - صبح امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه، نشست خبری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سالن سینمای کیارستمی، بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس سرود ملی کشورمان پخش شد.

حامد جعفری دبیر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بیان کرد: امسال سی و هفتمین دوره جشنواره کودکان و نوجوانان را داریم، این جشنواره در شهر‌های مختلف همدان، کرمان و اصفهان برگزار شد. امسال برگزاری جشنواره در شهر اصفهان را داریم و از ۱۲ تا ۱۶ مهر ماه میزبان بچه‌های ایران در شهر اصفهان هستیم. همچنین قرار است همزمان با اصفهان در ۱۹ استان دیگر فیلم‌ها به نمایش درآیند. بنا است صبح جمعه ۱۱ مهر ماه آیین آغازین برای جشنواره داشته باشیم و یک مراسم رسمی در عصر همان روز خواهیم داشت. همچنین چهارشنبه عصر اختتامیه جشنواره را برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: امسال ۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره بودند که از این تعداد ۸ فیلم بلند داستانی، ۱۹ فیلم کوتاه و ۱۱ انیمیشن داشتیم. همچنین در بخش بین‌المللی ۱۸۳ اثر مورد بازبینی قرار گرفت و از این میان ۱۸ اثر، ۹ فیلم بلند داستانی، ۹ فیلم کوتاه و انیمیشن در بخش مسابقه قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: جشنواره امسال تنوع جغرافیایی خوبی دارد. البته ما درخواست‌های صدور روادید داریم و مهمانان اعلام شدند، منتظر هستیم کار‌ها انجام شود تا شنبه میزبان این عزیزان باشیم. همچنین در جشنواره سه برنامه بزرگداشت و نکوداشت خواهیم داشت، بزرگداشت زهره شکوفنده به عنوان پیشکسوت حوزه دوبلاژ، داریوش فرضیایی، مسعود شاهی به پاس همه خدماتشان در حوزه کودک و نوجوان این سال‌ها خواهیم داشت. بنا داریم جشنواره به صورت یکپارچه برگزار شود و آثار داخلی و خارجی همزمان با یکدیگر به رقابت به بپردازند؛ لذا به دلیل محدودیت زمانی همانند سال‌های گذشته بحث داوری را خواهیم داشت.

مدیر بنیاد سینمایی فارابی در مورد برنامه‌های جنبی جشنواره بیان کرد: برنامه‌های متعددی پیشبینی شده است. حدود ۴۰ تئاتر خیابانی برگزار خواهد شد. علاوه بر آیین افتتاحیه و اختتامیه ما برنامه‌های جنبی داریم که بخشی از آنها در اصفهان برگزار خواهند شد؛ لذا با حضور چهره‌های محبوب کودکان استیج‌هایی خواهیم داشت، برگزاری گردهمایی کودک نوجوان و یک سری برنامه‌های جنبی از جمله برگزاری سه کارگاه از برنامه‌های ما هستند.

در ادامه جعفریان در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص برنامه‌های جنبی پیرامون شهدای کودک و جنگ ۱۲ روزه گفت: در بخش رونمایی پوستر به فرزندان شهید و کودکان شهید توجه داشتیم.

وی درباره شرایط برگزاری دوسالانه جشنواره کودکان و نوجوان گفت: در مورد برگزاری دوسالانه جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، می‌توانم بگویم ما هرچقدر به سینمای کودک اهمیت دهیم، طبیعتا فیلمسازان را ترغیب می‌کنند.

دبیر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ادامه‌داد: درحال حاضر شرایط سینمای کودک شرایط مطلوبی نیست. ۲۵ اثر بلند سینمایی ارسال شد و موفق شدیم ۸ اثر را انتخاب کنیم. این نشان می‌دهد سطح آثار و کیفیت آثار بالا نیستند. اگر ما همین امر را به جا نیاوریم و مواجه جدی نداشته باشیم، این میعادگاه و توجه به سینمای کودک با مشکل مواجه می‌شود؛ لذا برگزاری جشنواره حتما کمک کننده است. در سال‌هایی که جشنواره تعطیل شد، اتفاقات بهبود کننده‌ای برای جشنواره رخ نداد؛ لذا تعطیلی جشنواره کمکی به افزایش کیفیت و تولید آثار نمی‌کند. بر اساس این دو دلیل فکر می‌کنم باید برگزاری سالانه جشنواره را داشته باشیم. جشنواره را مهم‌ترین رویداد فیلمسازی کودک و نوجوان می‌دانم. با این توجهات بنظرم جشنواره باید به صورت سالانه برگزار شود.

جعفری در پاسخ به سوالی پیرامون تولیدات آثار سینمای کودک و نوجوان بیان کرد: تولیدات حوزه کودک باید برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شود. اساسا رویکرد سال‌های اخیر چیزی بوده که به نتیجه نرسیده است؛ لذا امروز با آثاری روبه رو می‌شویم که کمتر جذب مخاطب دارند. اینکه ما سینمای کودک را به ژانر‌های خاص تفکیک کنیم درست نیست، لذا سینمای کودک بخشی از سینما است.

وی تاکید کرد: بنیاد سینمایی فارابی متعلق به همه جامعه ایرانی است؛ لذا باید آغوشش را برای همه سلیقه‌ها باز کند. تلاش داریم همه کسانی که قصد دارند در حوزه فیامسازی قدمی بردارند، پذیرایشان باشیم، همچنین سال‌ها سینماگران متفاوتی به بنیاد مراجعه کردند که آثارشان ساخته شد، اما در اکران موفق نبودند یا اکران نشدند. تلاش کنیم تا فرصت‌های بیشتر در اختیار انسان‌های جدید تری قرار گیرد، مگر اینکه سینماگر موفقی داشته باشیم. بنظرم این دو منظر کمک خواهد کرد.