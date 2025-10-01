باشگاه خبرنگاران جوان - موسی الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش با بیان اینکه جلسه نظارتی بررسی وضعیت اجرای «آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان» با حضور کارشناسان و عوامل ذینفع برگزار شد گفت: در راستای ایفای نقش نظارتی سازمان اداری شورای عالی آموزش و پرورش، چگونگی اجرای مصوبه ۹۲۷ با حضور عوامل ذیربط، مجریان، مخاطبان و ذینفعان در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.
وی افزود: مصوبه «آییننامه هدایت تحصیلی دانشآموزان» در راستای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اهمیت، ضرورت و نقش راهنمایی و مشاوره تحصیلی در شناسایی و رشد همه جانبه استعدادها، تواناییها و رغبتهای دانشآموزان، متناسب با نیاز حال و آینده کشور و نیز آمادهسازی آنان برای انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی خود، با هدف شناسایی و شناساندن استعداد، توانایی، علاقه و ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان، کمک به انتخابآگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفهای دانشآموزان، کمک به هدایت متوازن دانشآموزان به شاخهها و رشتههای تحصیلی، براساس سیاست های توسعهای کشور تصویب شد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش با بیان اینکه در این آییننامه، استمرار هدایت تحصیلی دانشآموزان از دوره ابتدایی تا پایان دوره دوم متوسطه پیشبینی شده است، با اشاره به گزارشهای دریافتی ادامه داد: آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان پس از تصویب در سال ۱۳۹۴ با چالشهای اجرایی روبهرو بوده و در مسیر اجرایی شدن تغییراتی در وضعیت اجرای آن با هدف ارتقای کیفیت و ایجاد نظم توسط مجریان ایجاد شده است.
کفاش اظهار کرد: در این جلسه زوایای مختلف هدایت تحصیلی دانشآموزان، مصوب نهصد و بیست و هفتمین جلسه شورایعالی آموزش و پرورش، با ارائه گزارش نظارتی و گزارشهای وضعیت اجرا توسط مجریان بررسی شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد گزارش نظارتی اجرای مصوبه برای کمک به تصمیم گیری و تصمیمسازی در کمیسیون برنامه درسی و تربیتی و صحن شورای عالی آموزشوپرورش ارائه شود.
منبع: وزارت آموزش و پرورش