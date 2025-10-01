ایزد خواه رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: دهم مهرماه روز ملی نخبگان است. به این مناسبت در استان برنامههایی همچون زنگ ملی نخبگان، تکریم از نخبگان، دیدار با نماینده ولی فقیه، بازدید از موزه مردمشناسی، دیدار با استاندار و تقدیر از نخبگان برگزیده برگزار شده و می شود.
او افزود: بنیاد نخبگان در زمینه تسهیلگری برای شناسایی توانمندسازی و زمینهسازی اثرگذاری نخبگان فعالیت میکند. ایزدخواه بیان کرد: رویدادی با عنوان «فرزانگان از تبار خاوران» با حضور خانواده نخبگانی که خارج از کشور تحصیل کرده و می کنند با همکاری وزارت امور خارجه در استان برگزار شد؛ هدف این رویداد معرفی ظرفیتهای بینالمللی استان بود؛ همچنین خانه نخبگان برپا شده و افراد نخبه ای داریم که در دانشگاه هایی مثل سوئیس، انگلستان، پرتغال و... تحصیل می کنند، این افراد به بخش مربوطه معرفی شدند؛ فضایی فراهم شده تا نخبگان به عنوان هیئت علمی دانشگاه جذب شوند.
سایر متقاضیان از این نوع، میتوانند پرونده خود را در سایت جذب بارگذاری کنند.
رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون ۲۰ دانشآموخته و نخبه از طریق بنیاد نخبگان به هیئت علمی دانشگاهها جذب شدهاند. برای مشاوره میتوان با شماره ۰۳۴۳۲۴۰۰۵۴۰ الی ۵ تماس گرفت.
او عنوان کرد: بنیاد نخبگان در سه ساحت فعالیت میکند: 1. شناسایی توانمندسازی توسعه اثرگذاری و شبکهسازی نخبگان: موفقیت در گرو شبکهسازی است یعنی نخبگان با ایجاد یک شبکه مسائل واقعی استان را حل کنند و ظرفیت فکری و فردی خود را به ظرفیت ملی تبدیل کنند.
طرح شهید احمدی روشن تشکیل شده و از ابتدای فعالیت تا کنون ۳۵ هسته در این راستا با سازمانهای مرتبط همفکری کردهاند تا مسائل اولویتدار استان مشخص شود و دانشجویان توسط اساتید شبکهسازی شوند.
ایزد خواه تصریح کرد: 2. جذب و نگهداشت نخبگان: تأمین مسکن یکی از فعالیتهای پیگیری شده است در این مورد است؛ طبق تفاهم نامه، نخبگانی که جوایز بنیاد داشتند به وزارت راه و شهرسازی معرفی شدند و سامانه برای آنها باز خواهد شد و قطعات مرغوبی در نظر گرفته میشود؛ تاکنون ۳۰ قطعه زمین واگذار شده و ۶۰ نخبه دیگر نیز معرفی شدهاند. شرط تأهل در این مورد مستثنی شده و فرم ج فقط باید سبز باشد. رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی اظهار کرد: تکریم و الگوسازی مفاخر استان نیز مورد سوم فعالیت بنیاد است. او گفت: دستگاههای اجرایی و شرکتهای مختلف باید با بنیاد نخبگان استان در ارتباط باشند؛ این امر باعث احساس رضایت نخبه از مفید بودن و همچنین پیشرفت استان و سوی علمی گرفتن عملکردها خواهد شد.