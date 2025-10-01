سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشدید مجازات جاسوسی و لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی و لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی خبر داد.

وی در این رابطه توضیح داد: این ۲ مصوبه که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشدند.

بدین ترتیب، این دو مصوبه که در دوران جنگ ۱۲ روزه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدند، پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌تواند مسیر اجرا را طی کند.

برچسب ها: شورای نگهبان ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
اصلاح مجدد طرح تشدید مجازات جاسوسی در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان
در نامه به رئیس‌جمهور صورت گرفت؛
ابلاغ قانون اصلاح روند بررسی بودجه سالیانه توسط قالیباف
برای تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛
اصلاح مجدد لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
حمایت قدرتمندانه‌تر از جبهه مقاومت با اسنپ‌بک
پزشکیان: چین زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشور‌های جهان شده است
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه: تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن، فراهم است
بررسی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در دستورکار مجلس
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
تکلیف مجلس به بنیاد مسکن و شهرداری‌ها برای اختصاص زمین به باشگاه‌ها با اقساط ۱۰ ساله
پول‌های کلان در فوتبال به‌صورت بی‌ضابطه مصرف می‌شود/ پول به بازیکنانی داده می‌شود که یک‌بار هم توپ به پایشان نخورده!
عارف: عقب‌ماندگی در زمینه کاربردی‌سازی فناوری‌های نوظهور را جبران کنیم
اعلام وصول طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک در مجلس
آخرین اخبار
آیت‌الله جنتی: بازگشت قطعنامه‌های تحریمی غیرقانونی است
تایید طرح تشدید مجازات جاسوسی و لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در شورای نگهبان
اعلام وصول طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک در مجلس
پول‌های کلان در فوتبال به‌صورت بی‌ضابطه مصرف می‌شود/ پول به بازیکنانی داده می‌شود که یک‌بار هم توپ به پایشان نخورده!
عارف: عقب‌ماندگی در زمینه کاربردی‌سازی فناوری‌های نوظهور را جبران کنیم
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه: تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن، فراهم است
تکلیف مجلس به بنیاد مسکن و شهرداری‌ها برای اختصاص زمین به باشگاه‌ها با اقساط ۱۰ ساله
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
پزشکیان: چین زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشور‌های جهان شده است
حمایت قدرتمندانه‌تر از جبهه مقاومت با اسنپ‌بک
بررسی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی‌ست برای ساختن آینده‌
دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد/ درخواست آتش‌بس از طرف مهاجم به معنای شکست او است
سردار کارگر: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به جهان ثابت کرد
پزشکیان: تسلیم شدن در وجود ما نیست/ پیگیر مطالبات ورزشکاران و کشتی‌گیران خواهم بود
قالیباف: دولت حل مسکن و اجرای کالابرگ را پیگیری کند
نقشه راه چابک‌سازی دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد
پزشکیان: فرهنگ ایرانی، جهان را از سرچشمه‌های معنویت و انسانیت سیراب کرده است
محسن رضایی خطاب به رسانه‌ها: دنبال گمانه‌زنی درباره جنگ نباشید
مهاجرت بد نیست، اگر با برگشت به کشور همراه باشد