دکتر آندری واسیلیف، متخصص داخلی، خاطرنشان کرد که کمبود کمپلکس ویتامین B می‌تواند منجر به خستگی مزمن، ضعف عضلانی، اختلالات خواب و تشدید بیماری‌های پوستی شود.

او می‌گوید: «علائم کمبود ویتامین بسته به نوع ویتامین B متفاوت است، اما برخی علائم کلی مانند خستگی مزمن، ضعف عضلانی، اختلالات خواب، بی‌ثباتی عاطفی و تشدید بیماری‌های پوستی (خارش، سوزش، خشکی) وجود دارد. بسیاری از این علائم اغلب به صورت ترکیبی ظاهر می‌شوند.»

به گفته وی، کمبود ویتامین B۱ می‌تواند باعث سردرد و اختلال در هماهنگی حرکتی شود، در حالی که کمبود ویتامین B۲ می‌تواند منجر به نورگریزی، کم‌خونی و التهاب پوست و غشا‌های مخاطی شود. کمبود ویتامین B۳ می‌تواند باعث درماتیت و اسهال شود، در حالی که کمبود ویتامین B۵ می‌تواند منجر به از دست دادن اشتها و درد شکم شود.

واسیلیف اضافه می‌کند: «کمبود ویتامین B۶ می‌تواند باعث اختلالات افسردگی، تشنج صرعی، تشنج و تشدید آسم شود. کمبود ویتامین B۹ همچنین می‌تواند منجر به آتروفی عضلات و زردی چشم شود، در حالی که کمبود ویتامین B۱۲ با اختلال در شناخت و بینایی، اختلالات روده و ضربان قلب سریع همراه است.»

این پزشک خاطرنشان می‌کند که بدن خود کمپلکس ویتامین B را تولید نمی‌کند، بلکه آن را از غذا‌هایی مانند گوشت، تخم مرغ، شیر، آجیل، قارچ و غلات دریافت می‌کند.

