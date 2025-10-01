با فعالیت توده هوای ناپایدار در گیلان، شرایط برای کاهش نسبی هوا، وزش باد و بارش شدید باران تا صبح فردا در این استان فراهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده فعالیت توده هوای ناپایدار در منطقه است.

بر این اساس و مطابق هشدار نارنجی صادر شده، شرایط برای ابرناکی و مه آلود بودن هوا، کاهش نسبی هوا، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید)، بارندگی (گاهی رگباری و شدید، برخی نقاط خیلی شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ تا صبح فردا (پنجشنبه ۱۰ مهر ماه) فراهم است.

بیشترین میزان بارندگی استان گیلان از دیروز تاکنون به ترتیب در ایستگاه‌های هواشناسی امامزاده اسحاق، بندر انزلی، فرودگاه رشت، ایستگاه هواشناسی استانداری، سیاهکل و ایستگاه هواشناسی کشاورزی در رشت ثبت و گزارش شده است.

در تعریف رنگ بندی هشدار نارنجی هواشناسی آمده است: اقدام ضروری، احتمال خسارت گسترده زیاد است.

با تضعیف ناپایداری از فردا، بارش‌ها در بعضی نقاط استان تا روز جمعه ادامه دارد. این سامانه اواخر وقت جمعه به تدریج از منطقه خارج خواهد شد.

از شنبه ۱۲ مهر ماه هم کاهش ابر و افزایش نسبی دما تا اواخر هفته پیش بینی می‌شود.