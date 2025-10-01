از فردا دهم مهر صید میگو از آبهای سیریک در شرق هرمزگان آغاز می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محدوده مجاز صید میگو در استان هرمزگان به‌صورت یکپارچه از شهرستان سیریک در شرق تا منطقه طولا در شهرستان قشم و خورهای بندرخمیر در غرب استان تعیین شده است.

این محدوده با هدف مدیریت بهینه منابع میگو و بهره‌برداری پایدار از ذخایر آبزیان در نظر گرفته شده است

مسعود بارانی مدیر کل شیلات هرمزگان گفت: در فصل صید میگو امسال، بیش از ۲۰۰ فروند شناور صیادی در شهرستان‌های قشم، میناب، سیریک و بندرخمیر در استان هرمزگان فعالیت خواهند کرد.

شناور‌های صیادی موظف به رعایت زمان و محدوده‌های تعیین‌شده هستند و یگان حفاظت منابع آبزیان نیز با جدیت بر حسن اجرای قوانین نظارت خواهد داشت.