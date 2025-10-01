از فردا دهم مهر صید میگو از آبهای سیریک در شرق هرمزگان آغاز می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محدوده مجاز صید میگو در استان هرمزگان به‌صورت یکپارچه از شهرستان سیریک در شرق تا منطقه طولا در شهرستان قشم و  خورهای بندرخمیر در غرب استان تعیین شده است.

این محدوده با هدف مدیریت بهینه منابع میگو و بهره‌برداری پایدار از ذخایر آبزیان در نظر گرفته شده است

مسعود بارانی مدیر کل شیلات هرمزگان گفت: در فصل صید میگو امسال، بیش از ۲۰۰ فروند شناور صیادی در شهرستان‌های قشم، میناب، سیریک و بندرخمیر در استان هرمزگان فعالیت خواهند کرد.

 شناور‌های صیادی موظف به رعایت زمان و محدوده‌های تعیین‌شده هستند و یگان حفاظت منابع آبزیان نیز با جدیت بر حسن اجرای قوانین نظارت خواهد داشت.

برچسب ها: صید میگو ، آبهای هرمزگان
خبرهای مرتبط
جشن شکرانه صید میگو در هرمز برگزار می‌شود
آغاز صید میگو در آب های هرمزگان
افزایش ۵۵ درصدی صید میگو در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فردا دهم مهر؛ آغاز فصل صید میگو در آبهای هرمزگان
زنگ زندگی در بیمارستان: تحصیل کودکان سرطانی با مدرسه نوید زندگی
آخرین اخبار
فردا دهم مهر؛ آغاز فصل صید میگو در آبهای هرمزگان
زنگ زندگی در بیمارستان: تحصیل کودکان سرطانی با مدرسه نوید زندگی
برای درگیری احتمالی آینده ‌در آمادگی صددرصدی هستیم
فرماندار بندرعباس: گردشگری هرمزگان باید موتور اشتغال استان شود
سرمایه‌گذاران باید جایگاه گردشگری هرمزگان را ارتقا دهند