فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه سلب آرامش خط قرمز پلیس است، گفت: طی ۶ ماهه اول امسال ۳ تن انواع مواد مخدر در گیلان کشف و ضبط شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی گیلان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: خبرنگاران همیشه در کنار پلیس بودند و این همراهی امنیت و رضایت مندی عموم مردم را فراهم کرده است.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه سلب آسایش خط قرمز پلیس است و با کسانی که سعی در نا امن کردن محیط جامعه دارند برخورد جدی می شود، گفت : همه ما در کنار مردم هستیم.

وی تصریح کرد : ۱۱ تا ۱۷ مهر هفته فراجا نام گذاری شده است ، پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن شعار این هفته نیروی انتظامی است.‌

سردار حسن پور با اشاره به اینکه مردم نجیب گیلان همراهی چشم گیری در ارتقاء امنیت استان دارند، افزود: این هفته بر همه پرسنل، عموم مردم و اصحاب رسانه که نقش ارزنده در تامین امنیت جامعه ایفا می کنند تبریک عرض می کنم.

فرمانده انتظامی گیلان به عملکرد ۶ ماهه این نهاد انتظامی اشاره و خاطر نشان کرد : در ۶ ماه اول سال سه تن مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است و حدود ۱۵ هزار نفر دستگیر شدند.‌

وی به پیشگیری شیوع این بلای خانمانسوز اشاره کرد و گفت : در این مدت ۵۴ کارگاه آموزشی در فضای مدارس و دانشگاه ها استان برای جوانان و نوجوانان برگزار شد.

سردار حسن پور به ترافیک استان پرداخت و تصریح کرد: در این مدت مجروحین ۱۱ درصد کاهش و تصادفات منجر به فوت ۸ درصد افزایش داشته است‌، زیر ساخت های گیلان در حوزه ترافیک مناسب نیست

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۹ میلیون خودرو وارد گیلان شد، اظهار داشت : در پیک سفر طبق گزارش های دریافتی در تعطیلات اخیر در یک روز بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد گیلان شد.

وی به قاچاق کالا در استان اشاره و اذعان کرد: در این مدت ۱۲۰۰ میلیارد تومان انواع کالا قاچاق کشف شده است، در این مدت ۵۸ درصد کشفیات افزایش داشته است.

سردار حسن پور افزود: در این مدت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ نفر با سامانه پلیس تماس گرفتند، و روزانه ۹ هزار نفر با پلیس تماس گرفته اند .

فرمانده انتظامی گیلان اذعان کرد : وقوع جرائم در این مدت در استان ۱۸ درصد کاهش داشته است،

وی با اشاره به اینکه در تمام کلانتری های گیلان مشاوره فعال شده است، گفت : با مشاوره بسیاری از شکایت ها منجر به صلح شد.