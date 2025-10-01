فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه سلب آرامش خط قرمز پلیس است، گفت: طی ۶ ماهه اول امسال ۳ تن انواع مواد مخدر در گیلان کشف و ضبط شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی گیلان  امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: خبرنگاران همیشه در کنار پلیس بودند و این همراهی امنیت و رضایت مندی عموم مردم را فراهم  کرده است. 

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه سلب  آسایش خط قرمز پلیس است و با کسانی که سعی در نا امن کردن محیط  جامعه دارند برخورد جدی  می شود، گفت : همه ما در کنار مردم هستیم. 

وی تصریح کرد :  ۱۱ تا ۱۷ مهر هفته فراجا نام گذاری شده است ،  پلیس مقتدر،  مشارکت همگانی  و  جامعه امن  شعار این هفته نیروی انتظامی است.‌

سردار حسن پور با اشاره به اینکه مردم نجیب گیلان همراهی چشم گیری در ارتقاء امنیت استان  دارند، افزود:  این هفته بر همه پرسنل، عموم مردم و اصحاب رسانه که نقش ارزنده در تامین امنیت جامعه ایفا می کنند تبریک عرض می کنم. 

فرمانده انتظامی گیلان به عملکرد ۶ ماهه این نهاد انتظامی اشاره و  خاطر نشان کرد : در  ۶ ماه اول  سال سه تن مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است و  حدود ۱۵ هزار نفر دستگیر شدند.‌

وی به پیشگیری شیوع این بلای خانمانسوز اشاره کرد و گفت : در این مدت  ۵۴ کارگاه آموزشی در فضای مدارس و دانشگاه ها استان برای جوانان و نوجوانان  برگزار شد. 

سردار حسن پور به ترافیک استان پرداخت و  تصریح کرد:  در این مدت مجروحین ۱۱ درصد کاهش  و  تصادفات منجر به فوت ۸  درصد افزایش داشته است‌،  زیر ساخت های گیلان  در حوزه ترافیک مناسب نیست

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۹ میلیون خودرو وارد گیلان شد، اظهار داشت : در پیک سفر طبق گزارش های دریافتی  در تعطیلات اخیر  در  یک روز بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد گیلان شد. 

وی به قاچاق کالا در استان اشاره و اذعان کرد: در این مدت ۱۲۰۰ میلیارد تومان انواع کالا قاچاق  کشف شده است،  در این مدت ۵۸ درصد کشفیات  افزایش داشته است.

سردار حسن پور افزود:  در این مدت  بیش از یک میلیون  و ۷۰۰ نفر با سامانه پلیس  تماس گرفتند،  و روزانه ۹ هزار نفر با پلیس  تماس گرفته اند .

فرمانده انتظامی گیلان اذعان کرد : وقوع جرائم  در این مدت  در استان ۱۸ درصد  کاهش  داشته است، 

وی با اشاره به اینکه در  تمام کلانتری های گیلان مشاوره فعال شده است، گفت : با مشاوره بسیاری از  شکایت ها  منجر به صلح شد.  

 

