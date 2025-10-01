باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴) این شورا، ضمن تبریک میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع)، بر اهمیت شناخت زمانه و سیره آن حضرت در برخورد با انحرافات تأکید کرد و مسئولان را به هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان فراخواند.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به سالروز میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع)، این مناسبت را به فرزند گرامی ایشان، حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)، و عموم ارادتمندان تبریک گفت و توفیق پیروی از آن امام همام را از خداوند مسئلت نمود.

وی در ادامه تدوین آثار شیعه در دوران حیات امام عسکری (ع) را حرکتی تأثیرگذار و پایه‌گذار در تولید محتوای علمی در دوره‌های بعد دانست.

درس‌های سیره امام حسن عسکری (ع) برای امروز

آیت‌الله جنتی شناخت دقیق زمانه و برنامه‌ریزی مناسب بر اساس محدودیت‌ها و تهدید‌ها را از درس‌های مهم امام حسن عسکری (ع) به پیروان خود برشمرد.

وی همچنین سیره آن حضرت در برخورد با شبهات و اندیشه‌های انحرافی را نشان‌دهنده ضرورت عدم بی‌تفاوتی نسبت به انحرافات اعتقادی و رفتاری دانست و جهاد تبیین را تکلیفی تعطیل‌نشدنی عنوان کرد.

نامه‌های امام حسن عسکری (ع) نیز به عنوان سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت که باید در مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

نفرت جهانی از صهیونیست‌ها حاصل خون شهداست

آیت‌الله جنتی همچنین سالروز شهادت مجاهد خستگی ناپذیر فی سبیل الله سیدحسن نصرالله به دست رژیم تروریستی اشغالگر قدس و با حمایت آمریکا را تسلیت گفت و عنوان کرد: این جنایتکاران در خیال خود به این نتیجه رسیده‌اند که استیصال و درماندگی‌شان در مواجهه با تربیت یافتگان مکتب حسینی با ترور آنها خاتمه می‌یابد و شهادت پایان تاثیرگذاری مجاهدان راه خداست.

وی افزود: در عمل می‌بینند که جوانان جبهه مقاومت با تاسی به فرماندهان همیشه زنده خویش، زوال این قدرت‌های شیطانی را با سرعت بیشتری محقق خواهند کرد.

آیت‌الله جنتی بیان کرد: نفرت جهانی روزافزون از رژیم نامشروع صهیونیستی و حامیان آن، حاصل خون به ناحق ریخته شهدایی، چون سیدحسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین و دیگر شهدای سرافراز جبهه مقاومت است که مصادیق بارز رجال صدقوا ما عاهدوالله هستند.

انتقاد از قدرت‌های استکباری و تأکید بر استقلال ایران

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود، بازگشت قطعنامه‌های تحریمی را غیرقانونی خواند و آن را نشان‌دهنده بدعهدی و غیرقابل اعتماد بودن قدرت‌های استکباری دانست.

وی با اشاره به اینکه استقلال و اقتدار ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره عامل عداوت دشمنان بوده است، تأکید کرد که مردم شریف ایران همواره بر حفظ عزت خویش پای فشرده و حاضر به تسلیم در برابر زیاده‌خواهی جهان سلطه نشده‌اند.

در پایان، آیت‌الله جنتی مسئولان را به هوشیاری و توکل به خداوند مهربان برای به کارگیری تمام تلاش‌ها جهت بی‌اثر کردن توطئه‌های دشمنان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها فراخواند.