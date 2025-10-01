باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ابوذر شهپری، رئیس انجمن مراکز دانشبنیان و نخبگان کشور در نشست خبری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در ساخت وساز اظهار داشت: در سالهای اخیر، هوش مصنوعی به یکی از موضوعات داغ در دنیا تبدیل شده و در ایران نیز شاهد رشد و توسعه آن در زمینههای مختلف هستیم. این روند به ویژه در ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی مشهود است که به راهاندازی معاونتها و مدیریتهای جدید تحت عنوان هوش مصنوعی پرداختهاند.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که با گذشت زمان و با توجه به تجربیات، موفقیت واقعی هوش مصنوعی بستگی به این دارد که چگونه میتوان آن را در کنار هوش طبیعی و هوش انسانی قرار داد. تنها استفاده از هوش مصنوعی به تنهایی کافی نیست و باید با تفکر خلاق و انسانی ترکیب شود تا خروجیهای مؤثری به دست آید.
شهپری اظهار کرد: در حوزه صنعت ساختمان، فعالیتهای زیادی در زمینه هوش مصنوعی انجام شده است. یکی از این فعالیتها، توسعه علم مهندسی BIM (مدلسازی اطلاعات ساختمان) است.
رئیس انجمن مراکز دانشبنیان و نخبگان کشور با بیان اینکه این علم به مدلسازی و مدیریت اطلاعات ساختمان میپردازد و در واقع به بهینهسازی فرایندهای ساخت و ساز کمک میکند گفت: اولین کتاب مرجع BIM در ایران توسط انجمن مراکز دانشبنیان نخبگان نگارش شده است. این کتاب ایران را به عنوان سومین کشور پس از آمریکا و انگلیس در این حوزه معرفی میکند.
وی اظهار کرد: در راستای پیادهسازی سیستمهای BIM و هوش مصنوعی در صنعت ساختمان، همکاریهایی با سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است. این همکاریها نشاندهنده تلاشهای جدی برای به کارگیری فناوریهای نوین در پروژههای ساختمانی است.
شهپری ادامه داد: نمیتوان به سادگی درباره موفقیت دستگاههای دولتی در پیادهسازی هوش مصنوعی قضاوت کرد. اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد و باید منتظر ماند و دید که آیا این نهادها میتوانند در عمل به اهداف خود دست یابند یا خیر.
او بیان کرد:در بخش خصوصی، شرکتهای ساختمانی که در حوزه BIM فعالیت میکنند، روز به روز در حال افزایش هستند و این نشاندهنده تمایل بالای بخش خصوصی به استفاده از تکنولوژیهای نوین است.
وی افزود: هوش مصنوعی در ایران در حال پیشرفت است، اما برای موفقیت بیشتر، نیاز به ترکیب آن با هوش انسانی و طبیعی وجود دارد. همچنین، همکاریهای بین نهادهای دولتی و خصوصی میتواند به بهبود عملکرد و کارایی در این حوزه کمک کند. باید منتظر ماند و دید که چگونه این روند در آینده ادامه خواهد یافت.