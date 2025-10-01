فیلم سینمایی «همه را بکش ۱» با گویندگی ۱۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ این سینمایی در گونه اکشن و جنایی محصول آمریکا در سال ۲۰۱۷ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی بهمن هاشمی و صدابردار آن مهدی پاینده است. دانیال الیاسی، محمد بهاریان، شراره حضرتی، امیر حکیمی، مونا خجسته، سحر صحامیان، پویا فهیمی، علی منانی، غلامرضا مهرزادیان، حسین نورعلی، مونا همائی پور و بهمن هاشمی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

در این فیلم خواهیم دید: قاتلین و جانیان خطرناک سرتاسر دنیا در یک سوله کاملا حفاظت شده زندانی شده‌اند که اتاق کشتار نام دارد. برای خارج شدن از این زندان، تک تک آنها می‌بایست با نینجا‌های ماسک دار مبارزه کنند.

در بسیاری از فیلم‌های سینمایی جهان که در گونه اکشن ساخته می‌شود، شخصیت اصلی که قبلا در یک شغل خطرناک به کار مشغول بوده، اکنون تصمیم گرفته از آن کار دور بماند و یک زندگی معمولی و آرام را در پیش بگیرد. غافل از اینکه چنین کار‌هایی بازنشستگی ندارند و سایه‌ی شوم آن کار می‌تواند تا پایان عمر بر سر شخص، برقرار بماند. بنابراین، ردپا‌ها و آثار آن گذشته شوم دوباره به سراغ شخصیت اصلی می‌آید و او همچنان باید با چنگ و دندان برای نجات جان خود مبارزه کند. در فیلم «همه را بکش ۱»، شخصیت اصلی باید چنین مبارره‌ای را در برابر کسانی انجام دهد که شاید در روزگاران گذشته همدست خودش در چنان کار‌های خطیری بودند و اکنون رویاروی و دشمن اش محسوب می‌شوند، چون او کار ناممکن را ممکن کرده و خواسته بازنشسته شود. بازی ژان کلود ون دم، هنرپیشه کهنه کار و محبوب سینمای اکشن رزمی، از نکات قابل توجه این فیلم است.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روند‌های ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی نمایش، برای مخاطبان پخش شود.