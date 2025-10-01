باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنامجو روز چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین علی ملانوری مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: برای تحقق اهداف مساجد لازم است فعالیتها با برنامهریزی دقیق و خروجی مشخص انجام شود و از اقدامهای سلیقهای پرهیز گردد.
استاندار قم افزود: برخی فعالیتها در گذشته بهصورت پراکنده و غیرمنسجم انجام میشد، اما امروز نیازمند رویکردی هماهنگ هستیم تا کیفیت و اثرگذاری برنامههای فرهنگی مساجد ارتقاء یابد.
استاندار قم با اشاره به اهمیت اعتبارات و پشتیبانی مالی تصریح کرد: منابع مالی باید شفاف و هدفمند تخصیص یابد تا امکان اجرای بهتر برنامههای فرهنگی و اجتماعی در مساجد فراهم شود.
بهنامجو همچنین بر همافزایی نهادهای فرهنگی و اجرایی تأکید کرد و گفت: تعامل و همکاری میان دستگاههای مختلف ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فعالیتهای مسجدی ایجاد میکند.
استاندار قم در ادامه با اشاره به ضرورت تجهیز و توسعه زیرساختهای فرهنگی و آموزشی افزود: مساجد باید بهگونهای آماده شوند که بتوانند میزبان برنامههای متنوع، مستمر و اثرگذار برای نسل جوان باشند.
استاندار قم عنوان کرد: استمرار و تعمیق فعالیتهای فرهنگی در مساجد، نقشی تعیینکننده در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و افزایش مشارکت مردمی دارد.
منبع:استانداری قم