وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از توزیع یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا در کشور تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در زمینه تامین واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: برنامه‌ریزی دولت این بوده است که سه و نیم میلیون دوز توزیع شود که تاکنون یک و نیم میلیون توزیع شده است و بقیه در دستور کار قرار دارد.

وی در زمینه تامین شیر خشک نیز اظهار کرد: برای تامین شیر خشک معمولی اصلا مشکلی نداریم و صرفا در زمینه شیر خشک رژیمی گاهی مشکل ایجاد می‌شود که با برنامه‌ریزی‌ها این مشکل مقطعی نیز رفع می‌شود.