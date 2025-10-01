وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از توزیع یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا در کشور تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در زمینه تامین واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: برنامه‌ریزی دولت این بوده است که سه و نیم میلیون دوز توزیع شود که تاکنون یک و نیم میلیون توزیع شده است و بقیه در دستور کار قرار دارد.

وی در زمینه تامین شیر خشک نیز اظهار کرد: برای تامین شیر خشک معمولی اصلا مشکلی نداریم و صرفا در زمینه شیر خشک رژیمی گاهی مشکل ایجاد می‌شود که با برنامه‌ریزی‌ها این مشکل مقطعی نیز رفع می‌شود.

برچسب ها: وزیر بهداشت ، واکسن آنفلوآنزا
خبرهای مرتبط
وزیر بهداشت اعلام کرد:
تأمین مواد اولیه و کمک به پیشرفت صنعت دارو اولویت دولت چهاردهم
وزیر بهداشت اعلام کرد:
درمان کودکان کمتر از ۷ سال همچنان رایگان/ تاخیر بیمه‌ها در پرداخت طلب بیمارستان‌ها
وزیر بهداشت: حفظ آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها یک ضرورت راهبردی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراضات داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش/ داوطلبان خواستار رسیدگی به تخلفات و ابهامات هستند
طلوع «اَبَرماه فصل برداشت» در آسمان پاییز
خدمات در منزل سالمندان زیر چتر پوشش بیمه قرار گیرد
لزوم جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در دانشگاه‌ها در صورت عدم بهره‌برداری
پیش‌بینی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از دوره ابتدایی در «آیین‌نامه هدایت تحصیلی»
سازمان غذا و دارو: برای کالای ته لنجی مجوزی نداده‌ایم
علائم کمبود ویتامین B
بازگشت اپلیکیشن Rutube برای تلویزیون‌های اندروید به گوگل پلی
ظفرقندی: یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا توزیع شده است
آخرین اخبار
ظفرقندی: یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا توزیع شده است
بازگشت اپلیکیشن Rutube برای تلویزیون‌های اندروید به گوگل پلی
علائم کمبود ویتامین B
سازمان غذا و دارو: برای کالای ته لنجی مجوزی نداده‌ایم
پیش‌بینی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از دوره ابتدایی در «آیین‌نامه هدایت تحصیلی»
لزوم جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در دانشگاه‌ها در صورت عدم بهره‌برداری
خدمات در منزل سالمندان زیر چتر پوشش بیمه قرار گیرد
طلوع «اَبَرماه فصل برداشت» در آسمان پاییز
اعتراضات داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش/ داوطلبان خواستار رسیدگی به تخلفات و ابهامات هستند
برگزاری اولین دوره المپیاد بین‌المللی نانو برای دانش‌آموزان با حضور ۲۰ کشور به میزبانی ایران
ایران توان تولید بیش از ۷۰ نوع رادیوایزوتوپ را دارد
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری در تولید ست لوله اکسیژناتور بومی+ فیلم
آموزش و پرورش ستون مقاومت در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه
اهمیت ارائه خدمات به سالمندان و حمایت از آنها در قالب برنامه‌های محله محور
هیچ کلاسی به صورت مجازی برگزار نخواهد شد
رکوردشکنی تاریخی پژوهشگران در ارسال طرح‌های پژوهشی به بنیاد ملی علم ایران
هشدار برای بهره‌گیری از مدل‌های عظیم ۶۰۰ میلیاردی در طرح‌های هوش‌مصنوعی
«جی‌پی‌تی» به حل یکی از سرسخت‌ترین مسائل کوانتومی کمک کرد
رونمایی از نخستین فراخوان هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و امداد و نجات
چاپ سه کتاب جدید درباره جنگ ۱۲ روزه در مدارس کشور