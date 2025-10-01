آیین رونمایی از «تابلو‌های پرچمی و دیوارکوب سردر کوچه‌ها» همزمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس امروز در میدان شهدا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از «تابلو‌های پرچمی و دیوارکوب سردر کوچه‌ها» همزمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس امروز - چهارشنبه ۹ مهرماه - در میدان شهدا برگزار شد. 

این برنامه فرهنگی که با حضور محمدمهدی حسن زاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، محمد آیینی شهردار منطقه۱۲ و جمعی از مسئولان شهری و فرماندهان لشگری و کشوری همراه بود، آغاز رسمی طرحی گسترده در سطح پایتخت به شمار می‌رود که از سوی سازمان بسیج شهرداری تهران طراحی و اجرایی شده است.

محمدمهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، در این مراسم گفت: یکی از محور‌ها و اولویت‌های مهم در حوزه فرهنگی و معنوی مدیریت شهری، توجه به شهدا و معرفی آنها در قالب تابلو‌های شهری است. نام‌گذاری کوچه‌ها و معابر پایتخت با نام مبارک شهدا موضوعی است که در کمیسیون فرهنگی شورای شهر و کمیته نام‌گذاری به‌طور جدی پیگیری می‌شود و با مشارکت مردم و بررسی میدانی معابر فاقد نام، در حال تکمیل است.

به گفته حسن‌زاده، بر اساس آمارگیری دقیق سال گذشته، حدود یک‌چهارم کوچه‌ها و معابر شهر تهران فاقد نام شهید هستند. همچنین، یک‌چهارم دیگر اگرچه به نام شهید مزین شده‌اند، اما تابلو و تصویر شهید در سردر آنها نصب نشده است. در کنار آن، نزدیک به یک‌چهارم تابلو‌های موجود نیز به دلیل شرایط محیطی آسیب دیده یا دچار خدشه شده‌اند و در نهایت تنها یک‌چهارم از تابلو‌های شهدا در وضعیت سالم قرار دارند و همین موضوع ضرورت بازنگری و اجرای طرح جامع تابلو‌های شهدا را دوچندان کرد.

وی افزود: این طرح سه بخش اصلی دارد: نخست، طراحی و نصب تابلو‌های جدید سردر کوچه‌ها که با همکاری هنرمندان و کارشناسان فرهنگی در سه ماه اخیر نهایی شده است؛ دوم، اجرای تابلو‌های علمکی شهدا که به‌صورت جانبی روی علمک‌های ورودی کوچه‌ها نصب می‌شوند و با رنگ قرمز در کنار تابلو‌های آبی معابر جلوه‌ای تازه به سیمای شهری می‌بخشند؛ و سوم، نصب تصاویر شهدا در ورودی‌های اصلی شهر تهران. نمونه اولیه این طرح در مقابل حرم مطهر امام خمینی (ره) اجرا و پس از دریافت بازخورد‌ها اصلاح شد و اکنون مرحله نخست آن در اتوبان خلیج فارس از عوارضی تا آزادگان با ۱۵۰ تیر اصلی و تصاویر ۳۰۰ شهید آغاز خواهد شد.

حسن‌زاده تأکید کرد: شهدایی که تصاویرشان در این مسیر‌ها نصب می‌شود از اقشار مختلف هستند؛ از روحانیون، دانشجویان و دانش‌آموزان گرفته تا ارتشی‌ها، سپاهی‌ها، بسیجیان، شهدای امنیت، سلامت، مدافعان حرم و شهدای هسته‌ای که همگی از فرزندان پایتخت به شمار می‌آیند. وی همچنین از اجرای این طرح در سه مسیر دیگر شامل بخشی از اتوبان تهران-کرج، جاده خاوران و مسیر منتهی به پردیس تا پایان سال خبر داد.

به گفته مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، سه طرح اصلی شامل تابلو‌های جدید سردر کوچه‌ها، تابلو‌های علمکی شهدا و تصاویر شهدا در ورودی‌های شهر تهران، گام‌های اساسی سازمان در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند که با همکاری کمیته نام‌گذاری، مناطق شهرداری و مشارکت مردم اجرا می‌شوند. این برنامه قرار است تا پایان سال بخش قابل توجهی از پایتخت را پوشش دهد و سیمای شهر را بیش از گذشته مزین به یاد و خاطره شهیدان سازد.

منبع: سازمان بسیج شهرداری تهران

برچسب ها: شهرداری تهران ، تابلوی شهدا
خبرهای مرتبط
الزام پیمانکاران پسماند به استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات ایمنی
کمبود ۸۰۰۰ پارکینگ در مرکز اصلی شهر تهران/ توسعه پارکینگ در کلان شهر‌ها ضرورت دارد
فاز یک تعریض بزرگراه بسیج تا پایان سال به اتمام می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
داماد با درخواست مادرزن به چوبه دار نزدیک شد
رشد ۷۶ درصدی دستگیری قاچاقچیان
تردد پرحجم و سنگین در ۳ بزرگراه تهران
اتمام ۹۰ درصد مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه در تهران/ مشارکت ۵ هزار کارشناس در ۱۵ رشته
اسقاط خودرو‌های فرسوده مستلزم استمرار واردات خودرو/ تلاش پلیس برای حل مشکل «پلاک‌های آلوده»
آغاز برنامه‌های هفته جهانی سالمندان/ تلاش برای طراحی راهکار‌های نوین در حوزه سالمندی
اختلاف قیمت ۴۸ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
جشنواره بین‌المللی همام؛ پل هنر و خودباوری هنرمندان معلول
قیمت سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین تهران اعلام شد
۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی با پیگیری دادستانی تهران در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت
آخرین اخبار
حمایت کمیته امداد از ۴۱ هزار سالمند تهرانی
الزام پیمانکاران پسماند به استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات ایمنی
فاز یک تعریض بزرگراه بسیج تا پایان سال به اتمام می‌رسد
قیمت سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین تهران اعلام شد
رشد ۷۶ درصدی دستگیری قاچاقچیان
اعلام جرم دادستانی علیه عوامل تولید گزارش در مورد آمار برخی نوزادان
آغاز برنامه‌های هفته جهانی سالمندان/ تلاش برای طراحی راهکار‌های نوین در حوزه سالمندی
اتمام ۹۰ درصد مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه در تهران/ مشارکت ۵ هزار کارشناس در ۱۵ رشته
اسقاط خودرو‌های فرسوده مستلزم استمرار واردات خودرو/ تلاش پلیس برای حل مشکل «پلاک‌های آلوده»
۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی با پیگیری دادستانی تهران در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت
اختلاف قیمت ۴۸ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
داماد با درخواست مادرزن به چوبه دار نزدیک شد
جشنواره بین‌المللی همام؛ پل هنر و خودباوری هنرمندان معلول
تردد پرحجم و سنگین در ۳ بزرگراه تهران
کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت ادامه دارد
استاندار تهران: متخلفان قانون‌گریز در حوزه عدم ثبت انبار‌ها مشمول برخورد خواهند شد
خطر بیخ گوش مجتمع‌های تجاری بوستان، مهستان و قائم/ مراکز تجاری ناایمن پایتخت را بشناسیم
اجرای ۱۰ برنامه برتر برای کاهش حوادث ناشی از کار در سال جاری و سال آینده
۴۶ درصد سالمندان بهزیستی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا
مستندسازی، پایه اصلی پرونده‌های حقوقی علیه تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است
زبان بازار برنج تغییر سیاست اشتباه را به مسئولان گوشزد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: هیچ راننده‌ای بدون بیمه نمی‌ماند
«تغییر مسیر ناگهانی» و «حرکت با دنده عقب» مهم‌ترین عوامل تصادفات فوتی پایتخت
کشت خشخاش در ایران صحت ندارد