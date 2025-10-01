برنامه «از حجره تا خاکریز» جمعه یازدهم مهرماه، به بازخوانی زندگی و خاطرات شهید «محمد دورانی» خواهد پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، «محمد دورانی» فرزند حاج حسن دورانی، از کودکی در کنار پدر در نانوایی مشغول به کار بود. او در حالی که تنها یک سال به پایان تحصیلات دبیرستانی و اخذ دیپلمش باقی مانده بود، با وجود مخالفت‌ها بر حضور در جبهه اصرار داشت و سرانجام به صف رزمندگان پیوست.

 وی دوازدهم آبان ۱۳۶۲ بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر این شهید در قطعه شهدای بهشت زهرا (س) آرام گرفت.

بازخوانی خاطرات شهید در گفت‌و‌گو با خانواده

مهدخت نعمت‌زاده، مستندساز برنامه «از حجره تا خاکریز»، در این برنامه با خانواده شهید «محمد دورانی» گفت‌و‌گو کرده و ابعاد مختلف شخصیت، سبک زندگی و خاطرات دوران دفاع مقدس این شهید والامقام را مرور می‌کند.

برنامه «از حجره تا خاکریز» جمعه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

