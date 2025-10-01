رئیس شواری سیاستگذاری انجمن مراکز دانش بنیان گفت: همه بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی موظف به ارائه تسهیلات در قالب‌های مختلف هستند. شرکت‌هایی که موفق به اخذ مجوز دانش‌بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری شوند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-  سعید محمد، رئیس شورای سیاستگذاری انجمن مراکز دانش‌بنیان با اشاره به با اتکا انجمن به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: انجمن تمامی منابع مالی خود را بدون هیچ‌گونه حمایت دولتی و صرفاً از طریق مشارکت بخش خصوصی تأمین می‌کند که عمدتاً شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر مجموعه‌های فعال اقتصادی هستند و با علاقه‌مندی به شکل‌گیری و پویایی چنین انجمنی، حمایت مالی خود را ارائه داده‌اند.

وی افزود: این استقلال مالی یک برگ برنده محسوب می‌شود، چرا که نه‌تنها امکان ساماندهی شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از نخبگان را فراهم کرده، بلکه خروجی فعالیت‌ها نیز در نهایت به سود مردم خواهد بود.

دبیر شورای سیاستگذاری انجمن مراکز دانش‌بنیان با اشاره به وجود برخی نواقص، از نقد‌ها استقبال کرده و گفت: به‌عنوان یک نهاد مردم‌نهاد (NGO) با منابع مالی محدود، طی ۲ سال گذشته توانسته‌اند ارتباط مؤثری با جامعه نخبگان برقرار کرده و گام‌های مؤثری در مسیر شبکه‌سازی و همکاری‌های تخصصی بردارند.

وی  درباره تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: همه بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی موظف به ارائه تسهیلات در قالب‌های مختلف هستند. شرکت‌هایی که موفق به اخذ مجوز دانش‌بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری شوند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

برچسب ها: تسهیلات ، دانش بنیان
