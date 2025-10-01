باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - احمد دنیا مالی وزیر ورزش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره هزینه کرد باشگاه استقلال بیان کرد: دغدغه‌های بسیاری از افکار عمومی در این خصوص وجود دارد. ما به دنبال شفافیت هستیم، به خصوص درباره هزینه‌هایی که صرف می‌شود. البته بنده اعتقاد دارم که بخشی از این مباحث، کاملاً واقع‌بینانه نیست.

وی ادامه داد: تیم‌های بزرگ، رقبایی دارند که نسبت به یکدیگر حساس هستند و رقابت‌هایی از این دست، جزئی از کل ماجرا محسوب می‌شود. اما ما در تلاش هستیم تا باشگاه استقلال به یک ثبات دست پیدا کند و شرایط کنونی در نهایت به پیروزی در میدان منجر شود.

وزیر ورزش افزود: این وضعیت، نگرانی‌های جدی را برای هواداران ایجاد کرده است، اما بر اساس اطلاعات موجود، مدیران و مسئولان باشگاه در تلاش هستند تا شرایط را به یک توازن واقعی برسانند و نگرانی هواداران برطرف گردد.