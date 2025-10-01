باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۶ هزار و و ۶۹۸ واحد در سطح ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار واحدی ایستاد. فملی، شپنا و شستا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، شپنا، خودرو و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۵ هزار و ۱۶۵ واحدی در تراز ۸۰۳ هزار و ۸۱ واحدی ایستاد.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و شیمیایی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
اهرم، پالایش و شپنا بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو ۲، خودرو و شپنا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.