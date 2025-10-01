باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازسازی ورزشگاه آزادی اظهار کرد: این ورزشگاه تا سال بعد روند بازسازی‌اش به اتمام می‌رسد و افتتاح خواهد شد و از اوایل سال بعد نیز در نظر داریم برگزاری بازی‌ها در آن آغاز شود و البته روند استحکام‌سازی آن تداوم یابد.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت وام ازدواج اظهار کرد: تاکنون رقم‌های خوبی پرداخت شده است. سال بعد نیز این روند ادامه پیدا می‌کند که با توجه به میزان تورم افزایش نیز خواهد یافت.