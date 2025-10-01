شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت شهریه دانشگاه غیر انتفاعی آرمان رضوی در شهر مشهد مقدس ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدون شک افزایش شهریه دانشجویان یکی از دغدغه‌ای مهم برای دانشجویان تبدیل شده و این تغییرات مالی نگرانی‌هایی را برای آنها رقم زده است. این روز‌ها ما دانشجویان کارشناسی روانشناسی در دانشگاه غیر انتفاعی آرمان رضوی از زیر مجموعه دانشگاه فردوسی از افزایش شهریه ابراز نارضایتی کردند و با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار 
سلام وقتتون بخیر من دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی آرمان رضوی از زیر مجموعه دانشگاه فردوسی در شهرستان مشهد استان خراسان رضوی هستم. این ترم ما افزایش شهریه داشتیم و دانشجویان ازاین موضوع ناراضی هستند. امکانش هست یک گزارش تهیه کنید تا صدای ما به مسئولان برسد؟

 

برچسب ها: افزایش شهریه ، دانشجویان ، سوژه خبری
