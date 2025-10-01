باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روشی جدید و کاربردی برای درس خواندن + فیلم

خواندن درس روش‌ها و شگرد‌های گوناگونی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پس از مطالعه و بررسی فصل‌های کتاب، بهتر است دانش آموزان اقدام به زدن تست کنند تا آن درس به خوبی در ذهن نقش ببندد. کارشناس برنامه طبیب این مساله را مورد بررسی قرار داده است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
روشی جدید و کاربردی برای درس خواندن + فیلم
young journalists club

سقفی به وسعت مهربانی؛ وقتی علم در مسیر انسانیت به پرواز در می‌آید + فیلم

روشی جدید و کاربردی برای درس خواندن + فیلم
young journalists club

نخستین مدرسه‌ی ناشنوایان در ایران را چه کسی ساخت؟ + فیلم

روشی جدید و کاربردی برای درس خواندن + فیلم
young journalists club

تنها خلبان ارمنی ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
انتشار تصاویری از تخلیه خدمه کشتی هدف قرار گرفته به دست نیرو‌های مسلح یمن
۱۰۳۴

انتشار تصاویری از تخلیه خدمه کشتی هدف قرار گرفته به دست نیرو‌های مسلح یمن

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
دبیر با کت داماد رئیس‌جمهور به دیدار پزشکیان رفت! + فیلم
۸۴۱

دبیر با کت داماد رئیس‌جمهور به دیدار پزشکیان رفت! + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
ناوگان صمود در مسیره غزه به منطقه خطر رسید + فیلم
۶۱۶

ناوگان صمود در مسیره غزه به منطقه خطر رسید + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
ورود موبایل به ورزشگاه‌های ایران ممنوع! + فیلم
۶۰۴

ورود موبایل به ورزشگاه‌های ایران ممنوع! + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
از انسانی که لایق محبت شما نیست دست بردارید + فیلم
۵۶۸

از انسانی که لایق محبت شما نیست دست بردارید + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.