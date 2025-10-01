باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دلار آمریکا امروز چهارشنبه، در پی تعطیلی دولت آمریکا که ممکن است انتشار داده‌های مهم شغلی را به تاخیر اندازد، به پایین‌ترین سطح خود در یک هفته گذشته در برابر ارز‌های اصلی رسید.

تا ساعت ۰۵:۲۱ به وقت گرینویچ، شاخص دلار که عملکرد پول آمریکا را در برابر ۶ ارز اصلی از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، با ۰.۲ درصد کاهش به ۹۷.۶۳۵ رسید، پس از آن که پیش‌تر به ۹۷.۵۸۴، یعنی پایین‌ترین سطح خود از هفته گذشته، رسیده بود.

در همین راستا وزارتخانه‌های کار و بازرگانی آمریکا اعلام کردند که در صورت ادامه تعطیلی، نهاد‌های آماری انتشار داده‌ها را متوقف خواهند کرد، از جمله گزارش مهم مشاغل غیرکشاورزی که قرار است روز جمعه منتشر شود؛ این گزارش یک شاخص کلیدی برای پیش‌بینی‌های مربوط به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) است.

با نبود داده‌های رسمی، سرمایه‌گذاران به سمت شاخص‌های بخش خصوصی روی آورده‌اند، مانند گزارش استخدام موسسه تحقیقاتی ای. دی. پی که قرار است امروز چهارشنبه منتشر شود.

در این زمینه، جوزف کابورسو، رئیس بخش ارز‌های خارجی در بانک کامن‌ولت استرالیا، اظهار داشت که اگر تعطیلی دولت آمریکا طولانی شود، دلار ممکن است سقوط خود را از سر بگیرد. او افزود که داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر، فشار بر پول آمریکا را افزایش خواهد داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه به دموکرات‌ها هشدار داده بود که اجازه دادن به تعطیلی دولت، دولت او را قادر می‌سازد تا اقدامات «غیرقابل برگشتی» انجام دهد که شامل پایان دادن به برنامه‌های مهم است.

یورو با ۰.۳ درصد افزایش به ۱.۱۷۶۷ دلار رسید که بالاترین سطح آن از ۲۴ سپتامبر است، در حالی که دلار در برابر ین با ۰.۳ درصد کاهش به ۱۴۷.۴۶ ین رسید که اولین بار از ۱۹ سپتامبر است و سومین روز متوالی کاهش خود را ادامه داد.

منبع: المیادین