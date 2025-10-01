باشگاه خبرنگاران جوان- مسئول شرکت هواپیمایی خصوصی کام ایر در افغانستان از برنامه‌ریزی برای ازسرگیری پروازهای این شرکت علی‌رغم قطع کامل اینترنت خبر داده است.

محمد بشیر، مسئول شرکت هواپیمایی کام‌ایر، در اعلامی‌های گفت که پرواز اولیه این شرکت امروز چهارشنبه ساعت چهار بعد از ظهر برنامه‌ریزی شده و احتمال زیادی وجود دارد که پروازهای منظم شرکت دوباره آغاز شود. وی افزود که اقدامات لازم برای از سرگیری پروازها انجام شده و تلاش می‌شود خدمات منظم برای مسافران دوباره آغاز شود.

این در حالی است که طالبان تاکنون این خبر را تأیید نکرده‌اند. گزارش‌های رسانه‌های محلی حاکی از آن است که پس از قطع فیبر نوری در کابل از ساعت ۱۷ بعدازظهر دوشنبه، تمام پروازها به مقصد و از مبدا کابل به شدت مختل شده‌اند.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل قطع سراسری اینترنت توسط طالبان را محکوم کرده و هشدار داده است که این اقدام زندگی میلیون‌ها افغانستانی را در میانه بحران انسانی به خطر انداخته و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را به شدت محدود کرده است. یوناما نیز اعلام کرد این قطعی، افغانستان را به‌طور کامل از جهان جدا کرده و موجب مختل شدن سیستم‌های حیاتی از بانکداری تا حمل و نقل هوایی شده است. نهاد «نی در تبعید» نیز این اقدام طالبان را «خیانت بزرگ» به مردم افغانستان و نقض آشکار حقوق ۴۰ میلیون شهروند این کشور توصیف کرده است.