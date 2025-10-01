مدیرکل پست استان فارس از ارسال ۳۰ تن انجیر شهرستان استهبان در شش ماهه نخست سال جاری به سراسر کشور از طریق شبکه پستی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح اله عباسی گفت: استهبان بزرگ‌ترین قطب تولید انجیر کشور است که در امسال ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان فارس را به خود اختصاص داده است.

او با اشاره به اینکه برداشت انجیر در نیمه دوم سال به‌مراتب بیشتر از نیمه نخست خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود میزان ارسال این محصول از طریق شبکه پستی نیز در ماه‌های آینده افزایش یابد، گفت: ارسال محصولات کشاورزی بر بستر شبکه پستی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده را فراهم آورده و حذف واسطه‌ها و صرفه اقتصادی بیشتر برای هر دو طرف را به همراه دارد.

عباسی با تاکید بر اینکه بازار الکترونیک پست (ebazar.post.ir) بستر مناسبی را برای عرضه و فروش محصولات و تولیدات بومی و محلی فراهم کرده است، افزود: علاوه بر انجیر، محصولاتی همچون زعفران، بادام و فرآورده‌های متنوع انجیر از جمله شربت و مسقطی انجیر نیز از تولیدات شاخص این شهرستان به شمار می‌رود که هرساله از طریق پست جمهوری اسلامی ایران به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.

مدیرکل پست فارس با اشاره به برگزاری جشنواره سالانه انجیر در ۱۷ مردادماه در شهرستان استهبان گفت: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد بازار‌های جدید برای محصولات بومی این منطقه به شمار می‌آید.

جامعه عشایری فارس به شبکه تجارت الکترونیک کشور متصل می‌شود

عباسی در ادامه در مراسم افتتاح و رونمایی از پست عشایر که در دشت ارژن برگزار شده بود، با اشاره به اهمیت نقش پست در توسعه عدالت اجتماعی اظهار داشت: با اجرای طرح کدپستی عشایری، بستری مناسب برای عرضه مستقیم تولیدات جامعه عشایر به مصرف‌کنندگان بدون واسطه و با نرخ واقعی فراهم می‌شود.

او افزود: ایجاد دفاتر قبول پستی و توزیع در سراسر کشور شرایطی را ایجاد خواهد کرد که محصولات عشایری همچون گلیم و دست‌بافته‌ها، به جای عرضه از طریق واسطه‌ها، مستقیماً از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد. وی ادامه داد: حضور عشایر در سکو‌های اینترنتی و معرفی کالا‌های بومی آنان می‌تواند موجب رونق بازار و افزایش درآمد پایدار برای این جامعه مولد شود.

مدیر کل پست فارس با بیان اینکه یکی از الزامات اصلی اجرای این طرح تخصیص کدپستی به جامعه عشایری است، گفت: به هر خانوار عشایری دو کدپستی اختصاص می‌یابد؛ یک کد برای محل ییلاق و یک کد برای محل قشلاق تا امکان انجام امور پستی و دریافت خدمات دولتی در هر دو محل برای آنان فراهم باشد.

عباسی در ادامه به ظرفیت‌های پست در حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: صنعت پست ستون اصلی تجارت الکترونیک است و بدون وجود آن، اقتصاد دیجیتال دچار اختلال می‌شود.

او افزود: تجربه دوران کرونا نشان داد که کسب‌وکار‌های اینترنتی چگونه می‌توانند رونق بگیرند و این ظرفیت، فرصتی ارزشمند برای جامعه عشایری است تا فرآورده‌های دامی و صنایع دستی خود را مستقیماً به بازار عرضه کنند.

مدیرکل پست فارس در پایان تصریح کرد: اتصال جامعه عشایری به شبکه تجارت الکترونیک کشور علاوه بر حل مشکلاتی همچون دریافت سهمیه نفت و گاز، می‌تواند جایگاه این قشر را در اقتصاد ملی ارتقا بخشد و زمینه‌ساز توسعه پایدار در مناطق عشایری شود.

منبع: پست فارس