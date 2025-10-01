باشگاه خبرنگاران جوان - معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا سردار تقی مهری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای عرصه نظم و امنیت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی بعد از پیروزی شاهد توطئه‌های مختلف از سوی دشمنان بوده است از کودتا گرفته تا جنگ ۸ ساله تحمیلی که با رهبری حضرت امام و حضور نیرو‌های مسلح و امکانات کم، اما با همراهی مردم توانستیم دشمن را متوقف کنیم.

سردار مهری به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و حضور پلیس در صحنه پرداخت و تصریح کرد: نیرو‌های مسلح و به‌ویژه مجموعه انتظامی فراتر از وظایف ذاتی خود به صحنه آمدند و کارکنان جان‌برکف نیروی انتظامی با مدیریت مناسب و روحیه انقلابی، وظایف خود را به‌خوبی انجام دادند و در شکست نقشه‌های دشمن نقش‌آفرینی کردند.

وی به اقدامات پلیس در مقابله با ریزپرنده، پهپاد و عوامل جاسوسی و تروریستی در جنگ ۱۲ روزه صهیونیستی پرداخت و گفت: سازمان عقیدتی سیاسی در این مدت در کنار همکاران انتظامی بوده و بعد از جنگ نیز به تبیین این اقدامات پرداختند.

سردار مهری ادامه داد که سازمان عقیدتی سیاسی در تبیین توطئه‌های دشمن، آموزش‌های چهره‌به‌چهره و برنامه‌های ویژه برای خانواده‌ها و کارکنان، باعث شد که پلیس با موفقیت بالا در این جنگ عمل کند. حتی در دوران بحران، هیچ برنامه عقیدتی تعطیل نشد و روحانیون با حضور در نقاط مختلف، معنویت و امید را به کارکنان منتقل کردند.

وی گفت: در این مسیر، حضور در ایستگاه‌های بازرسی، یگان ویژه، یگان امداد و سایر نیرو‌های مسلح، همواره موجب تقویت روحیه و انگیزه ما شد و هم‌افزایی قابل‌توجهی در مجموعه ایجاد کرد. تلاش سازمان عقیدتی سیاسی بر این است که تحقق پلیس تراز انقلاب اسلامی به بهترین شکل صورت گیرد و در گام دوم انقلاب، با اعتماد مقام معظم رهبری به جوانان، پلیس دارای نیرو‌های چابک و متعهد در مسیر معنویت حرکت می‌کند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: افتخار بزرگ ما این است که مقام معظم رهبری، کارکنان انتظامی را از سال‌های گذشته با لقب مجاهد فی سبیل‌الله نام‌گذاری کرده‌اند که بالاترین افتخار و انگیزه برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی از تداوم برنامه‌های فرهنگی و تبیینی سازمان عقیدتی سیاسی برای تقویت ایمان، بصیرت و روحیه انقلابی در میان کارکنان و خانواده‌های آنان سخن گفت و تأکید کرد این اقدامات جزء رسالت‌های اساسی سازمان در حمایت از اقتدار و ثبات کشور است.

سردار مهری به برنامه‌های هفته فراجا اشاره کرد و بیان داشت: از روز جمعه برنامه‌های هفته فراجا آغاز شده و باید گفت که ارتقای هوشمندی و بصیرت دینی در دستور کار بوده تا در نهایت تحقق پلیس در تراز انقلاب را به منصه ظهور برسانیم.

سردار مهری با اشاره به نقش پلیس در ایجاد امنیت گفت: هر کجای کشور که مردم پلیس را می‌بینند، احساس آرامش می‌کنند. این امنیت حاصل برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در دانشگاه‌های انتظامی، پیگیری فرمانده کل انتظامی، معاونین و پلیس‌های تخصصی است.

وی افزود: سازمان عقیدتی سیاسی با حضور فعال در تمامی رده‌ها، برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی متنوعی برای کارکنان، خانواده‌ها و فرزندان آنها اجرا می‌کند که شامل آموزش‌های دینی، تربیتی و فرهنگی است و الحمدالله شاهد نتایج مثبت آن در سطح کشور هستیم.

سردار مهری با اشاره به شعار هفته فراجا که پلیس مقتدر، مشارکت و جامعه امن است، اظهار داشت: اقتدار پلیس در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی به‌خوبی نمایان شد و مشارکت مردم در ایجاد امنیت فوق‌العاده بود. نمونه آن، همکاری رانندگان در ایست‌های بازرسی برای تأمین امنیت خود و جامعه بود.

وی ادامه داد: امروز امنیت کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشور‌های منطقه و حتی جهان در سطح بی‌نظیری قرار دارد. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مردم در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانند با آرامش و ایمنی تردد داشته باشند. این امنیت مرهون حضور پررنگ کارکنان پلیس، سربازان، یگان‌های ویژه و تلاش‌های سازمان عقیدتی سیاسی است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: رمز موفقیت ما، تلاش خالصانه و وفاداری بوده و این حضور و همراهی مستمر پلیس و سازمان عقیدتی سیاسی، موجب اعتماد مردم در سراسر کشور شده است.

منبع: فارس