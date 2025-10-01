معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: حقوق میان اراضی و املاک موقوفات و مردم در راستای اجرای قانونی الزام به ثبت رسمی اسناد باید حفظ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در نشست کارگروه تخصصی حل چالش‌های اراضی موقوفه استان با رویکرد تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمیسناد رسمی تصریح کرد: یکی از مشکلات و موانع در صدور سند اسناد رسمی همین موقوفه بودن املاک است که خوشبختانه اداره کل اوقاف در این رابطه همکاری لازم را دارد.

وی با بیان اینکه حقوق اراضی و املاک موقوفه باید در کنار حق مردم حفظ شود، تصریح کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق موقوفه و احیای اسناد ملکی و اراضی مردم در راستای صدور اسناد رسمی باید خارج از طرح دعوا در دستگاه قضایی و به روش تعامل و عقلانیت اتخاذ شود.

فولیان ادامه داد: آنچه در ۲ سال گذشته از سوی دستگاه قضایی پیگیری شده اجرای قانون کاداستر و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده تا تمام املاک و اراضی را تثبیت مالکیت کرده و از رشد پرونده‌های قضایی در این رابطه جلوگیری کنیم.

به گفته معاون دادگستری کل استان قزوین، هدف از تشکیل چنین نشست‌هایی، ایجاد فضایی است تا دستگاه‌های اجرایی با ارایه راهکار‌ها و حل برون رفت اختلافات میان موقوفه و مردم، تصمیم‌گیری کنند.

این مسئول قضایی در مورد بررسی پرونده اراضی موقوفه نظام‌آباد قزوین که دهیار و شورای روستا نیز حضور داشتند، اظهار کرد: امروز دستگاه قضایی براساس اولویت خود به صدور اسناد تک برگ ورود جدی کرده و همه ما در تلاش هستیم تا با روش‌های علمی، حقوقی و اجرایی به دنبال رفع مشکلات شهروندان با اراضی موقوفه باشیم.

وی اضافه کرد: برهمین اساس، قرار است نشستی مشترک بین ثبت اسناد و املاک، اوقاف و اعضای شورای اسلامی نظام‌آباد تشکیل شود و نتایج آن در جلسه بعدی اعلام شود.

فولیان در خصوص روابط استیجاری بین اوقاف و آموزش و پرورش، اظهار کرد: لازم است که در مورد املاک موقوفه آموزش و پرورش موضوعات اجاره و پذیره به کارگروه مستندسازی سپرده شود.

معاون دادگستری قزوین بیان کرد: املاک موقوفه آموزش و پرورش باید در شهرستان‌ها تفکیک شود تا اجور معوقه تعیین تکلیف شده و اسناد قراردادی نیز مورد بررسی قرار گیرد، ضمن اینکه املاکی که امکان تهاتر دارند نیز به تفکیک مشخص شود.

وی همچنین در مورد اراضی موقوفه مگسال آبیک، یادآور شد: نیازمند یک تعهد محضری از سوی واحد تولیدی هستیم که در صورت تعیین تکلیف قرارداد موقوفه، مشکل برق این واحد برطرف شود.

۲۳۱ ملک آموزش و پرورش قزوین از نوع موقوفه است

صالح یاوری معاون تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش استان قزوین گفت: ۲۳۱ ملک این اداره‌کل در استان از نوع موقوفه و در حال پرداخت اجاره است.

یاوری اظهار کرد: این اداره کل همکاری نزدیکی با اداره کل اوقاف و امور خیریه دارد، در حالی که ما در پرداخت اجاره مشکلی نداریم، اما در پرداخت پذیره (حق متولی موقوفه) چالش داریم.

وی با بیان اینکه اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین قادر به پرداخت پذیره نیست، اظهار کرد: ما حاضریم که تمام اجور معوقه را پرداخت کنیم، اما در خصوص پذیره واقعا این امر امکان‌پذیر نیست.

یاوری به وجود ۸۹ فضای ملکی در شهرستان قزوین از نوع موقوفه اشاره کرد و یادآور شد: در بیشتر این املاک رابطه استیجاری برقرار است و همین چند روز گذشته با متولی مولاوردی‌خان نیز قرارداد‌هایی منعقد شد.

این مسئول ادامه داد: ۹۰ درصد املاک موقوفه آموزش و پرورش در استان قزوین دارای نقشه "یو تی‌ام" بوده و ۱۰ درصد باقی مانده نیز هنوز نقشه برداری نشده است.

جلال امینی متولی یکی از موقوفات تحت تصرف آموزش و پرورش نیز در این نشست اظهار کرد: میزان پذیره از موقوفات ۶ میلیارد ریال بود که آن را به سه میلیارد ریال کاهش داده‌ایم تا این موضوع جنبه حمایتی به خود پیدا کند.

منبع: ایرنا