پوتین در پیامی صمیمانه، هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین را به همتای خود تبریک گفت و بر عمق روابط استراتژیک دو کشور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز چهارشنبه، هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین را به شی جین پینگ، رئیس‌جمهور این کشور تبریک گفت و تاکید کرد که روابط بین دو کشور شاهد سطحی بی‌سابقه و بسیار بالا است.

متن تبریک که در وب‌سایت رسمی کرملین منتشر شده، اینگونه است: «آقای شی جین پینگ عزیز، دوست گرامی من، لطفا تبریکات صمیمانه قلبی من را به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین پذیرا باشید.»

پوتین ادامه داد: «کشور شما با اطمینان در مسیر توسعه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فنی به پیش می‌رود و جایگاه خود را در صحنه جهانی به طور مستمر تقویت می‌کند و سهم بزرگی در حل مسائل مهم دستور کار جهانی ایفا می‌نماید.»

رئیس جمهور روسیه افزود: «روابط روسیه و چین در سطحی بی‌سابقه و بالا قرار دارد، چیزی که در تماس‌های جامع و سازنده اخیر ما در تیانجین و پکن به طور کامل تایید شد.»

پوتین اطمینان خود را ابراز کرد که «اجرای روشمند توافقات حاصل شده، شراکت جامع و همکاری راهبردی را بیش از پیش تقویت خواهد کرد و شرایط را برای اجرای پروژه‌های مشترک جدید و گسترده در زمینه‌های مختلف فراهم خواهد ساخت.»

رئیس‌جمهور روسیه، اوایل سپتامبر به چین سفر کرد. او به دعوت همتای چینی خود، شی جین پینگ، وارد شهر تیانجین شد و در آغاز یک سفر رسمی که تا سوم سپتامبر ادامه داشت، در نشست سران سازمان همکاری شانگهای شرکت کرد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: چین و روسیه ، رئیس جمهور روسیه
