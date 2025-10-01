سخنگوی طالبان قطعی سراسری اینترنت در افغانستان را تأیید و آن را ناشی از فرسودگی کابل‌های فیبر نوری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی طالبان با تأیید قطع گسترده اینترنت در افغانستان، علت این اتفاق را فرسودگی کابل‌های فیبر نوری عنوان کرد و از برنامه این گروه برای تعویض آن‌ها خبر داد.

ذبیح‌الله مجاهد در اظهارات خود شایعات مربوط به ممنوعیت اینترنت توسط طالبان را رد کرد.

با این حال، گزارش‌های میدانی حاکی از قطعی کامل اینترنت در سراسر افغانستان از عصر روز دوشنبه است که زندگی روزمره شهروندان این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

سازمان بین‌المللی نظارت بر اینترنت، نت‌بلاکس، این قطعی را تأیید و اعلام کرده که خدمات تلفنی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک دیپلمات گزارش داده که طالبان به صورت ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، خدمات اینترنتی را قطع کرده و به برخی نهادهای خارجی اطلاع داده‌اند که این قطعی تا "اطلاع ثانوی" ادامه خواهد داشت.

این اقدام با واکنش گسترده شهروندان افغان و نهادهای مدنی مواجه شده است. نهاد "نی در تبعید" این قطعی گسترده را "خیانت بزرگ" خوانده و بسیاری از ناظران نسبت به پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن هشدار داده‌اند.

در مورد انگیزه این اقدام، تحلیل‌های مختلفی مطرح شده؛ از نگرانی طالبان از قیام‌های مردمی و نیاز به نظارت شدیدتر بر کشور تا نشانه‌ای از اختلافات داخلی بر سر قدرت. طالبان پیشتر در توجیه قطع اینترنت در چند شهر، به "فعالیت‌های غیراخلاقی" اشاره کرده بود.

برچسب ها: اینترنت افغانستان ، وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان ، تحولات افغانستان
قطع گسترده اینترنت در افغانستان؛ طالبان علت را "فرسودگی کابل‌ها" اعلام کرد
