مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت:محدودیت های ترافیکی پایان هفته در شهرهای شمالی کشور از امروز آغاز و تا پایان هفته ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تردد موتورسیکلتها (به استثناء موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۹ مهر تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۲ مهر در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
وی ادامه داد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۹، ۱۰ و ۱۲ مهرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه بهصورت مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.
او بیان کرد: در روز جمعه ۱۱ مهرماه، از ساعت ۱۲ محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس اعمال و از ساعت ۱۳ نیز از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور بهطور کامل مسدود میشود.
وی اظهار کرد: از ساعت ۱۵ این روز، تردد از مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه انجام میشود و با پایان طرح در ساعت ۲۴، تردد وسایل نقلیه در مسیرهای دوطرفه از پل زنگوله تا مرزنآباد برقرار خواهد شد، در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان اجرای طرح یکطرفه زودتر از موعد مقرر خواهد بود.
او توضیح داد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال، عبور وسایل نقلیه از ساعت مقرر از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.
وی با بیان اینکه در محور هراز و بالعکس نیز تردد خودروهای تریلر کماکان ممنوع بوده و علاوه بر آن، تردد ناوگان کامیون و کامیونت (به استثناء ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۹، ۱۰ و ۱۱ مهرماه) از این محور ممنوع خواهد بود گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و با تصمیم مأموران پلیس راه، در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۰ و ۱۱ مهرماه) محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
او بیان کرد: در محور فشم نیز روز جمعه ۱۰ مهرماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ محدودیت ترافیکی یکطرفه از انتهای محور پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم برقرار خواهد شد.