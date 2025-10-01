مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت:محدودیت های ترافیکی پایان هفته در شهرهای شمالی کشور از امروز آغاز و تا پایان هفته ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تردد موتورسیکلت‌ها (به استثناء موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۹ مهر تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۲ مهر در محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی ادامه داد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع بوده و در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۹، ۱۰ و ۱۲ مهرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه به‌صورت مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

او بیان کرد: در روز جمعه ۱۱ مهرماه، از ساعت ۱۲ محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس اعمال و از ساعت ۱۳ نیز از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور به‌طور کامل مسدود می‌شود.

وی اظهار کرد: از ساعت ۱۵ این روز، تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه انجام می‌شود و با پایان طرح در ساعت ۲۴، تردد وسایل نقلیه در مسیر‌های دوطرفه از پل زنگوله تا مرزن‌آباد برقرار خواهد شد، در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان اجرای طرح یک‌طرفه زودتر از موعد مقرر خواهد بود.

او توضیح داد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال، عبور وسایل نقلیه از ساعت مقرر از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

وی با بیان اینکه  در محور هراز و بالعکس نیز تردد خودرو‌های تریلر کماکان ممنوع بوده و علاوه بر آن، تردد ناوگان کامیون و کامیونت (به استثناء ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۹، ۱۰ و ۱۱ مهرماه) از این محور ممنوع خواهد بود گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و با تصمیم مأموران پلیس راه، در روز‌های پنجشنبه و جمعه (۱۰ و ۱۱ مهرماه) محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

او بیان کرد: در محور فشم نیز روز جمعه ۱۰ مهرماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم برقرار خواهد شد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
آغاز فصل نوین حمل‌ونقل با همکاری وزارتخانه‌های راه و ارتباطات
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
عبور از ناترازی‌های انرژی تنها از طریق ایجاد شهر پایدار امکان پذیر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
آخرین اخبار
محدودیت ترافیکی شمال کشور پایان هفته اعلام شد
غرامت کشاورزان به فوریت پرداخت می‌شود
کاهش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان با هماهنگی بانک مرکزی
در بازار لبنیات چه می گذرد؟
هوش مصنوعی به صنعت ساختمان ورود کرد/ استفاده از علم مهندسی BIM در صنعت ساختمان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
بررسی‌های مجمع برای پیوستن به CFT متوقف نشده است
واگذاری زمین و معافیت‌های مالیاتی برای نخبگان کشور/ ممنوعیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری دانش بنیان
همه چیز در مورد واریز سود سهام عدالت مرحله دوم عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها
اتمام عملیات مین گذاری راه آهن شلمچه _بصره+فیلم
باغستانی: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغاز شد
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
کاهش تولید با مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال
آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز
اهمیت تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها جهت جلوگیری از خاموشی‌های پاییز
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
برنامه ریزی برای توزیع ۳ میلیون تن کود یارانه‌ای در بین کشاورزان
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود
پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک، غیرقانونی است
کاهش دمای هوای کشور در روزهای پایانی هفته
جزئیات بازار دوم ارزی مرکز مبادله اعلام شد/ بانک مرکزی دخالتی در نرخ‌ها ندارد
مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است
تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور+ فیلم
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت